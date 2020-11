Dos muertos y 14 heridos en Viena: posible ataque terrorista

VIENA |

Dos personas murieron y otras quince han resultado heridas en una serie de ataques con ametralladoras que comenzaron cerca de una sinagoga en el centro de Viena (Austria) y fueron ejecutadas al menos por dos terroristas, de los que uno fue abatido y otro sigue a la fuga.

“Me alegra que nuestros policías ya hayan eliminado a uno de los autores. Nunca nos dejaremos intimidar por el terrorismo y lucharemos contra esos ataques con todos los medios”, señaló el canciller austríaco, Sebastian Kurz, que calificó los ataques de “repugnantes ataques terroristas”.

El atentado, el primero que sufre Viena en 35 años, comenzó con un tiroteo en una céntrica calle donde se ubica la principal sinagoga de Viena, que estaba cerrada en ese momento, y muy cercana a una frecuentada zona de bares. “No podemos decir aún nada del motivo. No podemos descartar un motivo antisemita, debido al lugar donde comenzó”, señaló el jefe del Ejecutivo.

Los agresores se desplazaron por el centro de la ciudad, ametrallando a quienes ocupaban las terrazas de los locales.

Una persona murió y quince resultaron heridas de bala, siete de ellas de gravedad, en seis puntos diferentes del centro donde se produjeron los ataques. Una de las hospitalizadas murió posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

“Estábamos comiendo y bebiendo, cuando oímos los tiros y al principio pensamos que eran fuegos artificiales, pero luego se oyeron más cerca y entonces la gente reaccionó con pánico”, relató Petra, una brasileña que estaba en un local de la zona cuando comenzó el ataque.

Terrorista abatido

En un intercambio de disparos con la Policía, uno de los agresores cayó abatido, mientras que un agente resultó herido de gravedad.

Las autoridades desplegaron un enorme dispositivo de seguridad para localizar a al menos un terrorista que se dio a la fuga, con docenas de agentes de los cuerpos especiales y especialistas antiterrorista.

El Gobierno considera que la situación de peligro no ha pasado, hasta el punto de pedir a los ciudadanos que no abandonen sus domicilios si no es necesario.

UE CALIFICA ATAQUE COMO “COBARDE”

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó “enérgicamente” la serie “cobarde” y “horrible” de ataques perpetrados en el centro de Viena, ayer.

“Europa condena enérgicamente este acto cobarde que viola la vida y nuestros valores humanos. Mis pensamientos están con las víctimas y la gente de Viena tras el horrible ataque de esta noche. Estamos con Austria”, tuiteó el presidente del Consejo, que representa a los países de la UE.

POLICÍA QUEDA HERIDO; NO DESCARTAN MÁS MUERTES

Un oficial de policía fue gravemente herido durante los ataques aparentemente terroristas registrados ayer en Viena, capital de Austria. Algunos reportes llegaron a mencionar que el oficial había muerto.

El ministro del Interior, Karl Nehammer, anticipó que el número de víctimas posiblemente crezca con el correr de las horas.

Informó, además, que no está claro aún si la sinagoga fue el objetivo del ataque. Tanto el recinto religioso como las oficinas adyacentes estaban cerradas cuando el hecho tuvo lugar.

Al momento ningún grupo terrorista se adjudicó el ataque, aunque los seis atentados coordinados generaron comparaciones con los sucesos ocurridos en París en noviembre de 2015, cuando nueve yihadistas que decían pertenecer el Estado Islámico (ISIS, en inglés) atacaron en distintos puntos de la capital francesa, armados con fusiles de asalto y chalecos explosivos. Mataron a 130 personas e hirieron a más de 400. En tanto la policía abatió al grupo entero en dos instancias diferentes.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su “más sentido pésame” a la familia de la víctima, así como la “condena enérgica” de los hechos, al igual que el primer ministro italiano, Guiseppe Conti, o el británico, Boris Johnson, quienes se solidarizaron con las autoridades y la población austriaca.