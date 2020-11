Víctimas de Iota viven entre el éxodo y la intemperie

| COLOMBIA

Centenares de habitantes de la isla colombiana de Providencia que perdieron todo por el paso del huracán Iota emigran a diario a la de San Andrés mientras los que no pueden hacerlo buscan refugio en la iglesia principal, de las pocas construcciones que dejó en pie la fuerza de la naturaleza.

Los providencianos, cuya vida cambió radicalmente en la madrugada del pasado lunes cuando el huracán se abatió sobre la isla, la segunda en tamaño del archipiélago que conforma con San Andrés y Santa Catalina, son evacuados en vuelos humanitarios de la Fuerza Área Colombiana (FAC) que parten a diario del aeropuerto El Embrujo y aterrizan en el terminal internacional Gustavo Rojas Pinilla.

La solución encontrada por los lugareños tras el embate de Iota que los dejó sin viviendas es pedir albergue en casas de amigos y familiares que viven en San Andrés, donde el ciclón causó menos estragos.

“Mi hija tiene 16 años y tiene un problema de escoliosis, tenía dos años de haberse operado la columna vertebral y tiene que estar bajo control. Me tocó mandarla a San Andrés porque ella no puede ayudarse en nada y no tenemos médico, no tenemos hospital, mi hija no puede estar aquí”, dice a Efe Ángela Contreras.

La vivienda de Contreras se fue al piso cuando el huracán de categoría cinco pasó por encima del único departamento insular de Colombia.

Contreras, su esposo —que seguía desde el celular el avance del huracán— y su hija alcanzaron a refugiarse en el baño de la vivienda, el lugar que fue menos afectado porque tenía un techo de concreto.

“A mi hija la envié a San Andrés con algún pariente que me la cuide mientras nosotros tratamos de reconstruir la casa. La gente que tiene sus hijos menores tiene que tratar de evacuarlos a la otra isla hermana para que los niños puedan tener todo lo que es medicina o alimentos, y tener una ayuda mental porque la verdad es que psicológicamente quedaron enfermos”, advierte Contreras.