Opositora venezolana descarta opción electoral para superar la crisis

Caracas |

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo ayer que descarta la opción electoral como vía para superar la severa crisis que atraviesa el país caribeño, ante los comicios legislativos del próximo domingo, a los que más de 20 millones de votantes están llamados a las urnas.

"Ha habido 29 procesos electorales y todos han terminado igual, el régimen (chavista) los ha utilizado para tratar de lavarse la cara frente a la comunidad internacional con el único propósito de ganar tiempo", dijo Machado durante su participación virtual en el XIII Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad.

"Entonces, esas opciones (elecciones) están descartadas, (porque) si tú tienes un criminal, un secuestrador, que tiene al rehén agarrado por el cuello, la única manera de paralizarlo es que tú puedas rodearlo con una fuerza superior que tenga un efecto disuasivo", añadió.

Durante su participación en el foro, la líder de la formación Vente Venezuela aseguró que su propuesta de ejercer mayor presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro no es violenta, sino "todo lo contrario".

"Lo que queremos es parar toda la violencia que está cobrando miles de vidas, muchas de ellas silenciosamente, porque son nuestros niños que se mueren de hambre, nuestros jóvenes asesinados por el conflicto armado en la calle, y desde luego un país que se desangra con unos niveles (altos) de migración", prosiguió.

Machado también aseveró que el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura "no convencional" en la que toman parte "criminales y psicópatas", y no políticos malos o autoritarios.

"Seguimos pensando y entendiendo esto como un sistema convencional, que si quiebras las Fuerzas Armadas simplemente esto se desmonta, pero es muchísimo más complejo que esto, si esto fuera una dictadura convencional, militarista, típica, esto hubiera caído hace mucho tiempo", agregó.

Con esas declaraciones, Machado ratificó su rechazo a los comicios legislativos y se mantiene en la línea que sigue la oposición que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, con quien la dirigente, sin embargo, mantiene diferencias.

Guaidó, jefe del Parlamento, a quien unos 50 países reconocen como presidente interino, llamó a boicotear estas elecciones y propuso en respuesta una consulta popular, una estrategia que Machado criticó en agosto pasado por considerarla una acción "espasmódica para dar la impresión de estar en movimiento".