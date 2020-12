Von der Leyen quiere que todos los países UE empiecen a vacunar el mismo día

Bruselas |

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, quiere que los 27 países de la Unión Europea (UE) inicien el mismo día la campaña de vacunación contra la Covid-19, que podría ser antes de final de año si las autoridades sanitarias aprueban el 21 de diciembre el prototipo Pfizer-BionTech.



"Para llegar al final de la pandemia necesitaremos vacunar hasta el 70 por ciento de la población. Esta es una tarea enorme. Así que comencemos lo antes posible con la vacunación, juntos, como Veintisiete, comenzando el mismo día", dijo Von der Leyen este miércoles en un discurso en la Eurocámara.



La presidenta de la CE, médica de formación, aboga por un gesto simbólico para que los países de la UE emprendan "la erradicación de este horrible virus juntos y unidos", y desde Bruselas agregan que "la Comisión está preparada para apoyar activamente un inicio de la vacunación en todos los países al mismo tiempo".



Si la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) concede la "autorización condicional de mercado", Bruselas, en contacto "constante" con los Estados miembros, podrá "ayudarles a lanzar la campaña de vacunación", declaró en rueda de prensa el portavoz jefe de la institución, Eric Mamer, que no ofreció más detalles.



Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE destacaron en las conclusiones del Consejo Europeo de la pasada semana la importancia de "garantizar que las vacunas se pongan a disposición de las personas en la UE a tiempo y de manera coordinada".



Pero ni las capitales ni el Ejecutivo comunitario han puesto fecha concreta para empezar a proteger a los 447 millones de ciudadanos europeos, más allá de que la propia Von der Leyen haya señalado que espera que sea antes de Nochevieja.



Mientras tanto, Bruselas estudia aún los planes de vacunación aportados por los Estados miembros y espera que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) aporte "un informe sobre asuntos como la identificación de grupos prioritarios y la preparación de la infraestructura" en cada país de la UE.



"No puedo dar más información. La Comisión está en contacto con los desarrolladores (...). No puedo dar cifras muy exactas" (...). "Lo más rápidamente posible tras la entrega de las vacunas", dicen en la Comisión Europea.



El calendario



La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) decidirá el 21 de diciembre si valida la vacuna de Pfizer-BionTech, como han hecho ya su homóloga británica y estadounidense.



El Ejecutivo comunitario ha explicado ya que cuenta con poder aprobar oficialmente la vacuna para su distribución en la UE en un plazo de tres días, lo que situaría la fecha mínima en el 24 de diciembre.



Esto supone que, ante las "circunstancias excepcionales" de la pandemia, el período habitual de 67 días para tareas como producir información adicional y traducirla a diferentes idiomas se reduciría a dos jornadas, a los que se suma un tercer día de consultas aceleradas con los Estados miembros, según fuentes europeas.



Los países de la UE irán recibiendo las dosis simultáneamente y en función de su población, a medida que vaya aumentando la producción de los laboratorios, el de Pfizer-BionTech primero, el de Moderna después, y los de otras cinco farmacéuticas más adelante, a medida que vayan solicitando las autorizaciones.



Pero las fechas más tempranas para empezar a distribuir las dosis entre la población que han anunciado algunos Estados miembros, como Países Bajos, Bélgica o España, rondan el 4 o 5 de enero y la logística para transportar esas primeras vacunas desarrolladas con la inédita tecnología de ARN mensajero, precisa que se preserve a -70 grados centígrados.



En todo caso, ni el posible inicio en 2020 ni los tres primeros meses de vacunación en 2021 supondrán un "cambio significativo" epidemiológico, aunque sí "se habrá ganado mucho" al proteger a los más vulnerables y al personal sanitario, según señaló la semana pasada la canciller alemana, Angela Merkel.