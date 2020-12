Bruce Maddy-Weitzman: “Trump hace un regalo a Marruecos sobre el Sáhara Occidental ”

Marruecos estableció relaciones con Israel a cambio de que Estados Unidos reconozca su soberanía sobre el Sáhara occidental.

El movimiento islamista Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, denunció un “pecado político que no sirve a la causa palestina”, mientras que la ONU apuntó que su posición “no cambiaba” en cuanto al dosier del Sáhara Occidental, afirmando que “siempre se puede encontrar (una solución) fundada en las resoluciones del Consejo de Seguridad”.

La excolonia española es reivindicada tanto por los marroquíes como por los independentistas del Frente Polisario, apoyados por Argelia, país vecino y gran rival regional de Rabat. Las negociaciones lideradas por la ONU están en punto muerto desde la primavera de 2019.

A mediados de noviembre, Marruecos, que controla dos tercios del territorio, su frontera marítima -muy rica en peces- y sus yacimientos de fosfato, confortó sus posiciones sobre el terreno enviando tropas a una zona de amortiguación hasta entonces controlada por la ONU para “garantizar la seguridad” de la única carretera que conecta con África del Oeste, en el extremo sur.

Desde entonces, la situación es muy tensa y el Polisario rompió el alto el fuego firmado en 1991 y auspiciado por la ONU.

El Polisario condenó firmemente “el hecho de que el presidente estadounidense saliente, Donald Trump, atribuya a Marruecos algo que no le pertenece”.

El movimiento advirtió que “los combates continuarán hasta la retirada total de las tropas marroquíes de ocupación”, según indicó Mohamed Salem Uld Salek, ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada en 1976 por el Frente Polisario.

El acuerdo es un “regalo” del presidente Trump a Rabat, según Bruce Maddy-Weitzman, experto en relaciones entre Israel y Marruecos en la universidad de Tel Aviv.

P: ¿Se sorprendió cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves un acuerdo de normalización de las relaciones entre Israel y Marruecos?

R: Honestamente, sí. Me sorprendí. Eso planeaba en el aire desde hacía un tiempo, pero no estaba realmente seguro de que se fuera a producir. Y para entender por qué se produjo, hay que mirar el calendario. Desde el punto de vista de los marroquíes, se trata de un regalo de una administración Trump que está a punto de terminar y, por añadidura, de un regalo central para la identidad nacional de Marruecos y para su prioridad en términos de política exterior desde mediados de los años 1970: el Sáhara Occidental. El hecho de que la administración estadounidense reconozca la soberanía de Marruecos en ese territorio y que abra allí un consulado es algo verdaderamente fuera de lo común. También, el hecho de que llegue una nueva administración en Washington empujó a los marroquíes a cerrar el acuerdo. Por último, el hecho de que los Acuerdos de Abraham (acuerdo de normalización entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin) salieran adelante hace las cosas más fáciles para Marruecos, que forma parte del club de las monarquías.

P: ¿Se trata de un intercambio entre, de un lado, el reconocimiento estadounidense de la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental y, de otro, la normalización, por parte de Marruecos, de sus relaciones con Israel, un aliado clave de Washington?

R: Sí, definitivamente se trata de una transacción. Los marroquíes no utilizan la palabra “normalización” pero, en la práctica, se trata de extender unas relaciones que siempre han estado ahí, y para los marroquíes eso refuerza su imagen en Occidente de país liberal, tolerante, abierto, multicultural y que da valor a su patrimonio judío. La cuestión es saber cuál es el precio que tendrán que pagar los marroquíes. Han calculado el precio en términos de política interior de esta medida. Desde que Marruecos cerró su oficina de enlace en Israel y la oficina de enlace israelí en Marruecos a principios de los años 2000, el rey ha preferido guardar un perfil bajo, manteniendo sus relaciones con Israel y desarrollando esas relaciones, pero haciendo que pasaran desapercibidas, pues en el país existe una oposición a esas relaciones por parte de los islamistas, los nacionalistas, y de personas próximas a los palestinos. De este modo, para la monarquía, la cuestión era: ¿qué beneficio podemos sacar de esto? Pero nunca le parecía que fuera a obtener un beneficio suficiente por parte de Israel como para dar marcha atrás en la decisión de cerrar (esas oficinas de enlace). Ya podía Israel hacer presión en Washington a favor de Marruecos sobre la cuestión del Sáhara Occidental, o para una ayuda para Marruecos, que esto nunca era suficiente. Pero ahora, las tornas han cambiado completamente con el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental.

P: ¿Cree usted que Francia, que tiene unas relaciones privilegiadas con Marruecos, jugó algún papel para llegar a esos acuerdos?

R: Es una pregunta que yo mismo me planteo. Pero apostaría que los franceses no jugaron ningún papel en este asunto y que harán perfil bajo. Creo que seguirán a los estadounidenses, reconociendo la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental. Los franceses deben gestionar su relación con Argelia (que apoya al Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui) y no debe parecer que han tomado partido. (A los franceses) no les interesa seguir a los estadounidenses en este frente y por eso creo que probablemente no estuvieron implicados.

PAPEL DE EEUU

Estados Unidos abrirá un consulado en Dakhla, gran puerto de Sáhara Occidental, y Marruecos reabre una “oficina diplomática” que funcionó de 1994 a 2002, un periodo en el que el entonces rey Hasán II apoyaba el proceso de paz alentado por los acuerdos israelo-palestinos de Oslo de 1993. EEUU, la gran potencia del Consejo de Seguridad, es un actor influyente en la escena internacional.