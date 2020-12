La OMS clama distribución justa de vacunas al cumplirse un año del Covid-19

Redacción Central |

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprovechó el aniversario del comienzo de la lucha contra la pandemia de Covid-19 para instar a los países a garantizar que las vacunas estén disponibles para las personas en riesgo en todas partes, no solo en las naciones ricas.



Además, subrayó que el coronavirus sacudió el mundo, pero al mismo tiempo generó la mayor respuesta sanitaria de la historia.



"Una nueva amenaza global emergió hace un año, cuando la gente celebraba la Nochevieja, y desde entonces la pandemia se ha llevado muchas vidas y ha roto familias, sociedades y economías en todo el mundo, pero también desató la más rápida y extensa respuesta sanitaria en la historia de la humanidad", señaló en un mensaje para recordar el aniversario y al mismo tiempo felicitar el Año Nuevo.



Esa movilización se ha traducido en "una incomparable movilización de la ciencia" y "actos de solidaridad, grandes y pequeños" en los que los trabajadores sanitarios fueron grandes protagonistas, indicó Tedros en el mensaje de vídeo.

Tedros pidió 4.000 millones de dólares para comprar vacunas para su distribución en países de ingresos bajos y medios a través de la iniciativa Covax.



“Las vacunas ofrecen una gran esperanza de cambiar el rumbo de la pandemia. Pero para proteger el mundo, debemos asegurarnos de que todas las personas en riesgo en todas partes, no solo en los países que pueden pagar las vacunas, estén inmunizadas”, sostuvo.



La alianza Covax, que tiene como objetivo asegurar el acceso justo a las vacunas contra el Covid-19 para los países pobres, dijo que tenía acuerdos vigentes para casi 2.000 millones de dosis, duplicando aproximadamente su suministro, y que las primeras entregas están previstas para principios de 2021.



No abandonar las mascarillas



Aconsejó que mientras las campañas de vacunación se desarrollan, algo que tomará un tiempo, hay que seguir con los métodos que las sociedades utilizaron en 2020 para combatir el virus.



"Ello significa mantener la distancia física, llevar mascarilla, cuidar la higiene de manos, evitar lugares concurridos en interiores y tratar de quedar con los demás al aire libre", recordó el experto.



Tedros también exhortó a mantener la solidaridad global que generó la pandemia y evitar las divisiones políticas que también provocó la crisis sanitaria, "pues alimentan al coronavirus".



En 2021 "tenemos la opción de ignorar las lecciones de 2020 y permitir que perduren las teorías de la conspiración y los ataques a la ciencia, lo que resultaría en sufrimiento innecesario para la salud de personas y sociedades, o trabajar juntos en los últimos metros hacia el final de la crisis", declaró.



"La elección es fácil: hay luz al final del túnel, y llegaremos allí caminando juntos", concluyó Tedros.



El 31 de diciembre de 2019, las autoridades chinas informaban a la OMS de la aparición de casos de una enfermedad neumónica entonces desconocida en la ciudad de Wuhan, y la organización con sede en Ginebra informaba de ello a sus miembros en los primeros días de enero.



Un mes después, el 30 de enero, el organismo declaraba una emergencia internacional por el coronavirus, al empezar a declararse casos en otros países del planeta, aunque no consideraría la crisis sanitaria una pandemia propiamente dicha hasta el 11 de marzo.