Maduro decreta "cuarentena radical" desde este lunes ante aumento de casos de coronavirus

Always Ready y The Strongest se quedaron con el premio mayor. Ambos clubes se clasificaron de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo tanto, se llevan el premio económico... Ver más Always Ready y The Strongest se llevan los tres millones de dólares

Oriente Petrolero y Blooming, los dos equipos más grandes de Santa Cruz, cerraron la temporada 2020 con un rotundo fracaso: ambos se quedaron sin poder clasificar a una copa internacional para 2021,... Ver más El fracaso de los dos grandes de Santa Cruz: Oriente y Blooming sin copa internacional

¡Sí se pudo!. El club Mcepal Vinto Palmaflor alcanzó esta tarde su cometido de meterse en una copa internacional, luego de igualar 1-1 en su visita ante San José en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro... Ver más Vinto Palmaflor hace historia: jugará la Copa Sudamericana como Bolivia 4