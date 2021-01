Al menos 600 periodistas murieron por la Covid en el mundo en 2020

Ginebra |

Al menos 602 profesionales de los medios de información fallecieron en el mundo a causa de la Covid-19, más de la mitad de ellos (303) en Latinoamérica, informó hoy la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés).



La organización advirtió que el número real de víctimas en el sector es con seguridad mayor, ya que a veces no se especificó la causa de la muerte o no se anunciaron los fallecimientos, y en algunos países no hay información fiable.



La organización, que habitualmente documenta los ataques a periodistas en el planeta pero en 2020 también hizo un seguimiento de la incidencia de la pandemia en el sector, pidió que los trabajadores de los medios de comunicación tengan acceso prioritario a las vacunas si así lo solicitan.



"Debido a su profesión, los periodistas que salen a la calle para informar están, de hecho, particularmente expuestos al virus. Algunos de ellos, especialmente los independientes y los fotógrafos, no pueden simplemente trabajar desde casa", destacó el secretario general de la PEC, Blaise Lempen, en un comunicado.



La PEC lamentó la cantidad de muertes evitables y solicitó asistencia financiera a las familias de los periodistas fallecidos, en los casos en los que sea necesaria.



Por países, Perú fue donde se notificó un mayor número de profesionales de los medios fallecidos por la Covid-19 (93), seguido de Brasil (55), India (53) y México (45).



En Europa, Italia registró un número desproporcionadamente más alto que el de sus países vecinos, con 37 periodistas muertos durante la pandemia.



En Francia y en España fallecieron cinco y seis periodistas respectivamente debido a la Covid-19 desde marzo de 2020, según los datos de PEC.