Hong Kong detiene a 53 opositores bajo la polémica Ley de Seguridad china

La Policía de Hong Kong arrestó hoy a medio centenar de políticos opositores y activistas por organizar y participar en unas elecciones primarias no oficiales que, según las fuerzas de seguridad, violaría lo estipulado en la Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso a la excolonia británica el año pasado.

Muchos de los opositores, entre ellos varios exdiputados, fueron detenidos por su participación en las primarias que el bando demócrata organizó el pasado mes de julio con vistas a los comicios legislativos de septiembre, que fueron finalmente pospuestos por las autoridades so pretexto de la pandemia de coronavirus.

La redada es, con mucha diferencia, la más extensa desde que entró en vigor la legislación, que pena hasta con cadena perpetua supuestos de secesión o de confabulación con fuerzas extranjeras.

El Partido Democrático aseguró a través de su perfil en la red social Twitter que la Policía considera la campaña demócrata una maniobra para forzar la dimisión del actual Gobierno y hacerse con la mayoría en el Parlamento, lo que considera "un acto de subversión que viola la Ley de Seguridad Nacional".

Entre los detenidos están los exdiputados Leung Kwok-Hung, Gary Fan, Lam Cheuk-ting, Chu Hoi-dick, Au Nok-hin, Alvin Yeung, Wu Chi-wai, James To y Andrew Wan.

Uno de los promotores de las primarias, Benny Tai, también figura entre los arrestados, así como Robert Chung, director ejecutivo del Instituto de Investigación de Opinión Pública de Hong Kong (PORI, por su acrónimo en inglés), empresa que proporcionó la tecnología necesaria para llevar las votaciones a cabo.

También se encuentra entre los detenidos el abogado estadounidense John Clancey, tesorero del grupo Poder para la Democracia.

La Policía defiende la operación

Las primarias buscaban reducir el número de candidatos y presentar una lista única a los comicios del Legislativo aprovechando el impulso que recibió el movimiento prodemocrático con las elecciones de distrito de noviembre de 2019, en las que la oposición logró una abrumadora mayoría.

Su idea era intentar asegurarse una mayoría en el Parlamento, para lo cual debían obtener más de 35 escaños, pero el plan se vino al traste una vez que la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, decidió aplazar los comicios debido a la pandemia.

Lam ya advirtió que si el movimiento lograba una mayoría podría rechazar sus presupuestos, y que de hacerlo dos veces la obligaría a dimitir.

El superintendente Steve Li Kwai Wah, del cuerpo policial creado por Pekín, defendió hoy las detenciones, que fijó en 45 hombres y 8 mujeres en edades comprendidas entre los 23 y los 64 años y explicó que "el bando prodemócrata planeaba vetar los presupuestos del Gobierno para bloquearlo".

Y eso, dijo, violaría una de las cláusulas de la Ley de Seguridad referida a la "subversión del poder estatal".