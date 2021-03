Argentina y Uruguay apuran la vacunación a sus ciudadanos

Buenos Aires y Montevideo |

La campaña de vacunación argentina avanza a un ritmo menor al pautado inicialmente por el Gobierno, y según los últimos datos ayer, un total de 2.541.362 personas recibieron al menos una dosis, al tiempo que el Ejecutivo busca "agilizar" la llegada de más vacunas.



El país recibió hasta la fecha cerca de 4 millones de dosis de las diferentes vacunas: 2.470.540 dosis de la Sputnik V, 580.000 dosis de la vacuna Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca y producida por el laboratorio Serum Institute de India, y un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm.



De los más de dos millones de personas que recibieron la primera dosis -alrededor de un 5,54 por ciento de los 45,8 millones de habitantes de Argentina-, 476.833 recibieron ya la segunda necesaria para la inmunización.



Las dosis administradas fueron a los colectivos prioritarios según el plan estratégico, que hasta ahora incluye a personal de salud (1.213.052 dosis), mayores de 60 años (733.704), personas de 18 a 59 años con factores de riesgo (161.378) y personal estratégico (432.584).



El presidente Alberto Fernández reconoció que esta campaña de vacunación no está siguiendo el ritmo esperado ya que "está el problema de la cantidad de vacunas que ingresan”, y apuntó que esta semana se puede producir un nuevo arribo de vacunas.



"Todo indica que esta semana vamos a recibir una importante cantidad de vacunas rusas y la siguiente estaríamos recibiendo vacunas chinas, 3 millones”, afirmó.



Uruguay



La agenda desarrollada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay para la vacunación quedó colapsada a las primeras horas de su apertura para la población de entre 50 y 70 años, informaron fuentes oficiales.



Ante las innumerables quejas y consultas recibidas por la cartera de Sanidad en el primer día de apertura de la agenda para ese tramo etario sobre las dificultades para obtener una cita, el MSP informó ayer de que ya no había plazas en algunas zonas del país.



"Desde el Ministerio de Salud Pública se informa que en los departamentos (provincias) de Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto no quedan más cupos", por lo que más adelante se informará "sobre la reapertura", reza un tuit en la cuenta oficial del MSP.



Por el momento, 212.900 personas han recibido desde el 1 de marzo la primera dosis de CoronaVac (177.442) o Pfizer (35.458), las dos vacunas que han llegado a Uruguay.