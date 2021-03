La OMS pide prioridad en la vacunación para tripulaciones aéreas y marítimas

Ginebra |

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a los gobiernos que consideren a las tripulaciones aéreas y a los marineros como "trabajadores esenciales" y los incluyan entre los grupos prioritarios para recibir alguna de las vacunas disponibles contra la Covid-19.

La recomendación tiene en cuenta el hecho de que el transporte aéreo y marítimo son actividades económicas esenciales que hacen posible los intercambios comerciales internacionales y la movilidad de las personas.

"El transporte aéreo y por mar depende de las tripulaciones y de los marineros. Ellos son trabajadores claves que cruzan todo el tiempo las fronteras, lo que puede implicar que algunos países les pidan presentar una prueba de que han sido vacunados para entrar", explica la OMS en una declaración.

La Organización recordó que aunque su posición es que ningún país debe poner como condición de entrada una prueba de vacunación, es probable que esto empiece a ocurrir y, por esta razón, prefiere adelantarse a eventuales problemas que los trabajadores del sector aéreo y marítimo podrían empezar a afrontar.

Como sustento a su posición, la OMS sostiene que hay preguntas muy importantes en relación a las vacunas y que todavía no tienen respuesta, como su eficacia para evitar que una persona contraiga el virus y pueda transmitirlo a otros, a pesar de que ella misma no padezca de síntomas por encontrarse inmunizada.

Asimismo, la OMS considera que pedir un certificado de vacunación para viajar profundizaría las desigualdades ya inexistentes entre países que tienen niveles muy distintos de acceso a las vacunas.

"Para que las embarcaciones y aviones sigan operando de manera segura, el movimiento a través de las fronteras debe facilitarse", sostuvo la entidad que coordina la respuesta global contra la pandemia.

Más del 80 por ciento del volumen del comercio mundial se mueve por vía marítima y depende de dos millones de marineros que operan la flota mundial de barcos de mercancías, un sector que ha sido muy golpeado por las múltiples restricciones de viaje.

Según datos mencionados por la OMS, el pasado enero había 400.000 marineros varados en embarcaciones comerciales porque sus contratos habían concluido, pero no podían ser repatriados, mientras que un número similar esperaba para abordar y reemplazarlos.

En el sector aéreo, los aviones transportan el 35 por ciento de la mercancía mundial (por valor) y en 2019 había 887.000 trabajadores -entre pilotos, técnicos de mantenimiento, profesionales de la aviación y controladores- que contaban con una licencia, aunque actualmente ese número debe ser mucho menor debido a la grave reducción de la actividad aérea.

"La aplicación de reglas severas a este personal, incluidas las cuarentenas, ha resultado en obstáculos a la conectividad y al aumento de costes", recalcó la Organización.