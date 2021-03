Candidata izquierdista Verónika Mendoza promete nacionalizar gas natural en Perú

Lima |

La candidata izquierdista a la presidencia de Perú Verónika Mendoza prometió ayer que si gana las elecciones del 11 de abril nacionalizará el gas natural del país, una medida para que este recurso llegue a más ciudadanos, argumentó.

"Es tiempo que nuestros recursos, por ejemplo el gas, se queden en nuestro país para beneficio nuestro", dijo Mendoza ante decenas de seguidores subida en una camioneta durante una caravana por calles del distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima.

"Ratificamos nuestro compromiso para nacionalizar el gas, para poner al servicio del pueblo este recurso que es estratégico y es una fuente de energía más limpia y más barata para el consumo en nuestras casas y transporte", expresó la candidata del partido Juntos por el Perú.

Según Mendoza, que recibió el apoyo del expresidente boliviano Evo Morales el 12 de marzo, la decisión no ahuyentará la inversión extranjera.

"Aquí que tenemos importantes yacimientos de gas, apenas un 10 por ciento de familias accede a este servicio", alegó la candidata, que vestía una camiseta blanca con la frase "chola (mujer andina) con coraje", y una manta y sombrero campesinos tradicionales del sur peruano.

Más de 1,2 millones de casas reciben en la actualidad gas natural, según el gobierno, una sexta parte de los hogares del país.

Además, Perú exporta gas natural licuado a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.

Su explotación está en manos de un consorcio multinacional de capitales estadounidenses, surcoreanos, argelinos, argentinos y españoles, que controla el yacimiento de Camisea, en el sureste de Perú, una de las mayores reservas de Sudamérica.

La nacionalización del gas es una de las principales banderas de Mendoza, que marcha en quinto lugar con 6 por ciento de intención de voto en los sondeos entre 18 candidatos, en lo que se perfila como una elección reñida que se definirá en segunda vuelta en junio.

Los sondeos indican que los indecisos bordean el 30 por ciento y ningún candidato supera el 15 por ciento.

Campaña austera

Mendoza, psicóloga de 40 años nacida en Cusco (la capital del antiguo imperio inca), recorrió ayer junto a decenas de seguidores con camisetas blancas y banderas de su partido las polvorientas calles de San Juan de Lurigancho y el Agustino, al este de Lima.

La “Vero”, como la llaman sus partidarios, se fotografió con muchos de sus seguidores y bailó danzas andinas.

"Nuestra campaña es austera, toda gente que ven aquí no están pagadas, vienen con convicción, vienen con cariño. Con nuestras propuestas tratamos de llegar directamente a la gente", aseguró la candidata, cuya madre es francesa.

Perú celebrará elecciones presidenciales y legislativas este 11 de abril para elegir al sucesor del presidente interino, Francisco Sagasti, y renovar el Congreso, tras permanentes crisis políticas desde 2016.

Con estudios universitarios y de posgrado en París, Verónika fue legisladora en 2011-2016 y postuló por primera vez a la presidencia en 2016, ocasión en que resultó tercera con el 19 por ciento de los votos.

En la campaña de 2016, Mendoza propuso renegociar los contratos de explotación del gas natural, pero no su nacionalización.