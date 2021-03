Europa se plantea endurecer restricciones para evitar cuarta ola de Covid

París, Berlín y Roma |

El temor a que la cuarta ola de coronavirus desencadene un aumento descontrolado de contagios, sobre todo en plenas vacaciones de Semana Santa, ha llevado a varios países europeos a plantearse endurecer las medidas restrictivas, entre ellas las relativas a un confinamiento más estricto, para evitar también que se saturen las ucis hospitalarias.

Italia

Italia ha registrado 417 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas y la presión hospitalaria ha aumentado, mientras que se han comunicado 12.916 nuevos contagios, menos respecto a las últimas jornadas pero también con menos pruebas, informó el Ministerio de Sanidad. El número de fallecidos en Italia a causa del coronavirus asciende a 108.350 desde que se desencadenara la emergencia sanitaria en febrero de 2020, de un total de 3.544.957 contagios detectados desde entonces.

Desde hoy, diez regiones italianas se encuentran en la llamada "zona roja", la de mayores restricciones, y así se encamina hacia los tres festivos de Semana Santa, 3, 4 y 5 de abril, cuando todo el país quedará confinado.

Los hoteleros italianos están indignados al comprobar que se permite viajar al extranjero durante las vacaciones de Semana Santa, mientras el país está prácticamente confinado con las actividades cerradas y la prohibición de trasladarse de una región a otra.

"No puedo salir de mi pueblo, pero puedo volar a Canarias: es absurdo mientras el 85 por ciento de los hoteles italianos se ven obligados a permanecer encerrados", explica Bernabò Bocca, presidente de Federalberghi, la asociación que reagrupa a los hoteleros del país, en una entrevista ayer en el "Corriere della Sera".

Francia

La saturación de las unidades de cuidados intensivos en Francia ha provocado que el sector sanitario alce su voz para reclamar al presidente de la República, Emmanuel Macron, un "verdadero confinamiento" que permita rebajar la presión a la que se ven sometidos.

A la espera de que la estrategia de vacunación pueda traducirse en una ralentización de la epidemia, su constatación es clara: sin medidas más restrictivas, solo les queda como opción transferir pacientes a regiones menos afectadas, abrir nuevas camas de reanimación o seleccionar a los enfermos que pueden atender.

La tasa de incidencia en siete días por cada 100.000 habitantes llega, además, a los 362 casos, muy por encima del nivel de alerta de 50.

Alemania

Alemania exige a partir de esta medianoche un test negativo de coronavirus a quien llegue por vía aérea al país, mientras la canciller, Angela Merkel, aboga por restringir los movimientos internos y estudia la manera de que los "Länder" implementen de manera consecuente las medidas acordadas.

La obligatoriedad del test fue introducida como respuesta a la avalancha de reservas hacia Mallorca cuando las Baleares dejaron de ser consideras zona de riesgo por covid-19 y busca obtener la certeza de que los viajeros regresan sanos de sus vacaciones, según el comisionado para el turismo del Gobierno alemán, Thomas Bareiß.

El aumento de la demanda de viajes a Mallorca obligó al Ejecutivo, con escaso éxito, a llamar a la población a prescindir de desplazamientos innecesarios y a las aerolíneas y turoperadores a no ofrecer vuelos adicionales.

La canciller dijo que una medida estricta de limitación de movimientos de la población- que hasta el momento no se ha impuesto en Alemania- podría ser efectiva.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, subrayó que las medidas consensuadas entre el Gobierno federal y los poderes regionales ofrecen "instrumentos eficaces" para luchar contra la pandemia.

Entre estas herramientas destacó el "freno de urgencia" a aplicar a nivel regional cuando la incidencia semanal supere los 100 nuevos casos por 100.000 habitantes, los toques de queda, la reducción de contactos y el teletrabajo, del que se está haciendo menor uso del deseado.

La incidencia acumulada en Alemania sigue subiendo y se sitúa en 134,3 nuevos contagios por 100.000 habitantes, con alrededor de 211.500 casos activos.

España

España prorroga hasta el próximo 30 de abril la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados al espacio europeo Schengen, debido a la Covid-19, según publicó el diario oficial (BOE).

España roza el riesgo alto de transmisión de coronavirus (más de 150 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días) al aumentar la incidencia media acumulada a 149,2 casos, según los datos oficiales publicados este lunes.

El Ministerio de Sanidad notificó 15.501 contagios y 189 muertes más desde el viernes, con lo que el número total de infectados llega a 3.270.825 desde que comenzó la pandemia de la Covid-19 y los fallecimientos superan los 75.199.

La incidencia acumulada sube en España once puntos, pero sigue por debajo de la de países como Francia (647,3), Italia (522,7) y Alemania (227,6), en tanto que está por encima del Reino Unido (116,2).

536 millones de vacunados

Las redes sanitarias de todo el mundo ya han administrado 536 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19, pero la distribución sigue siendo muy desigual y tres de cada cuatro dosis siguen concentrándose en los diez países más ricos, destacó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que aunque la vacunación ha empezado ya en 177 países, aún no lo ha hecho en otras 36 naciones, y que el hecho de que el 76 por ciento de las dosis inoculadas se concentre en diez naciones es perjudicial para toda la comunidad internacional.