Militar italiano detenido por espionaje con Rusia tenía problemas de dinero, según su esposa

Roma |

El militar italiano arrestado hace dos días por espionaje para Rusia tenía problemas de dinero, según reveló su esposa en una entrevista este jueves con el diario Il Corriere della Sera.

"No lográbamos salir adelante, no nos alcanzaba para vivir" con su salario, explicó Claudia Carbonara, esposa de Walter Biot, detenido mientras entregaba documentos confidenciales a un militar ruso a cambio de 5.000 euros.

Su sueldo de "3.000 euros (3.500 dólares) no alcanzaba para una familia con 4 hijos, 4 perros, que cada mes debe pagar una hipoteca de 1.200 euros (1.400 dólares)", recalcó.

"Estaba desesperado. Desesperado por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Walter estaba desde hace tiempo en crisis, temía no poder cubrir nuestros gastos. Además, por la Covid nos hemos empobrecido", asegura la psicoterapeuta, especializada en terapia de pareja, durante una conversación telefónica con un periodista del Corriere della Sera.

"Si tan solo me lo hubiera contado, lo hubiéramos discutido juntos, hubiera intentado disuadirlo. Pero él decidió por su cuenta. No he podido localizarlo, ni siquiera buscarle un abogado", confiesa.

Según testimonios recogidos por el diario, Walter Biot, capitán de fragata, de 56 años que trabajaba en el Estado Mayor de la Defensa en Roma, "necesitaba dinero, se sabía".

"Los rusos jugaron con sus debilidades, con sus problemas personales", sostiene un colega que lo conoce bien, citado por el diario.

"Lo que hizo es muy grave para la seguridad del país y para la OTAN. Si realmente se vendió, no tiene disculpas y arruinó su vida. Corre el riesgo de pasar al menos 15 años en la prisión", añadió.

Walter Biot comenzó su carrera como suboficial de la Armada, luego gracias a sus capacidades llegó a ser capitán de fragata, tras lo cual pasó al Estado Mayor Naval, donde se encargaba de las relaciones con la prensa.

De 2010 a 2015 trabajó en el despacho del Ministro de Defensa para luego pasar al Estado Mayor de la Defensa.

Otro compañero citado por el Corriere della Sera no logra salir aún de la sorpresa.

"Es como si te dijeran que una persona de tu total confianza ha cometido un acto increíble. Para nosotros Walter era un amigo, y no suscitaba ninguna duda", confesó.