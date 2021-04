La OMS no ha dado aún "categoría de excelencia" a la vacuna cubana

Bogotá |

Ni la OMS ni su filial en América, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han dado la “categoría de excelencia” a la vacuna cubana Soberana 02 contra la Covid-19, como aseguran publicaciones que se han hecho virales en las redes sociales.



En Twitter, principalmente, además de Facebook, usuarios de esas plataformas sociales han compartido mensajes que informan que la OMS ha reconocido el “máximo nivel” de calidad al fármaco e incluso su “uso pediátrico”.



Una de estas publicaciones, que cuenta con más de 10.000 me gusta y ha sido retuiteada más de 3.800 veces desde el 11 de abril, asegura: “La OMS concede la excelencia a la vacuna #cubana contra el coronavirus. Máximo nivel a Soberana 02, a la que incluso reconoce proyección pediátrica. Enhorabuena. #CubaVa”.



Otro tuit, con más de 6.000 me gusta y que ha sido republicado en 2.300 oportunidades, apunta igualmente que la “vacuna cubana Soberana 2” recibe por parte (de la) OMS la categoría de excelencia en la lucha contra Covid-19" y resalta que "¡es de uso pediátrico!”.



En Facebook, entradas añaden también que el fármaco estará "listo en mayo" y que países como Argentina ya han confirmado que lo adquirirán tras el espaldarazo recibido por la OMS.



Algunas de estas publicaciones incluyen enlaces a portales web que han replicado la información, aunque varios de ellos aparecen ahora deshabilitados para su consulta.



En realidad, la OMS y su filial en América, la OPS, no han entregado dicha calificación a la Soberana 02, una de las cinco vacunas anticovid cubanas y que aún se encuentra en ensayos clínicos.



Consultada por Efe, la OPS confirmó a través de un correo electrónico que “ve con beneplácito todos los desarrollos de vacunas en América Latina y el Caribe".



"Pero no hemos hecho esa calificación”, zanjó.



La entidad aclaró que “la OMS no califica las vacunas” y recordó que la Soberana 2 “aún no terminó sus fases de pruebas clínicas”.



“La OMS las evalúa una vez terminan sus 3 fases” y es entonces cuando “el productor las somete a la OMS para su precalificación o su inclusión en la lista de uso de emergencia”, añadió el organismo.



De la misma manera, remitió un enlace que incluye el listado de vacunas y el estado en que están en el proceso de evaluación de la OMS y en el que los candidatos vacunales Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus -los más avanzados de Cuba- se encuentran en “discusión” en el primer paso conocido como EOI (expression of interest).



Durante este procedimiento, el productor debe entregar a la OMS los documentos necesarios para iniciar su evaluación, que se centra en su proceso de desarrollo y su cronología.



De la misma manera, y ante viralización de los mensajes, BioCubaFarma, grupo empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, aclaró a través de Twitter el 11 de abril que se trata de una noticia “falsa”.



Según la asociación, “los 5 candidatos vacunales se encuentran en ensayo clínico" y matizó que "los resultados obtenidos hasta el momento son muy positivos".



"Estamos seguros que seguirán siendo excelentes resultados, pero debemos esperar los tiempos de evaluación requeridos”, cerró.



Cuba avanza en sus vacunas



El pasado 21 de marzo, Cuba anunció que iniciaría una nueva prueba de la eficacia de la vacuna Soberana 02 en un estudio de intervención con 150.000 voluntarios de La Habana, como parte de la fase III de su desarrollo.



El ensayo, aprobado por el Centro Estatal para el Control de Medicamentos y Dispositivos Médicos, evalúa los efectos directos e indirectos de la vacunación en los "cohortes poblacionales" de riesgo de infección, enfermedad y dispersión de la epidemia.



"Soberana 02" es el más avanzado de los candidatos que se investigan en Cuba y ha sido desarrollado por el estatal Instituto Finlay de Vacunas (IFV).



De los 18 productores de estos fármacos anticovid que han iniciado el proceso de evaluación de la OMS, Cuba es el primer país latinoamericano en ingresar a la lista.



La Soberana 02 es una vacuna de aplicación intramuscular que utiliza la tecnología de subunidad de proteína que combina el antígeno del virus y el toxoide tetánico, además de emplear también hidróxido de aluminio para estimular la respuesta del sistema inmune.



Otro candidato vacunal que a finales de marzo estrenó la última fase de ensayos clínicos es el denominado como "Abdala".