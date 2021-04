Documentos de la CIA revelan dos intentos para asesinar a Fidel y Raúl Castro

Washington |

La Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA, en inglés) planeó sin éxito dos complots para asesinar a los líderes cubanos Fidel y Raúl Castro en la década de 1960, según documentos desclasificados ayer por el independiente Archivo de Seguridad Nacional.



Con motivo de la instalación en Cuba del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se difundieron documentos sobre un complot para fingir un accidente en un vuelo entre Praga y La Habana y otro vinculado a la invasión de Bahía de Cochinos, de 1961.



Los documentos, en total seis y que incluyen memorandos y telegramas, dan cuenta de los arreglos hechos por funcionarios de la agencia de inteligencia, que incluyeron el ofrecimiento de un pago de "10.000 dólares o una cantidad razonable que supere esa cifra" para "incurrir en riesgos de organizar un accidente" aéreo.



El encargado de la CIA en la isla en 1960, William J. Murray, discutió ese plan con el piloto cubano José Raúl Martínez, que trabajaba para Cubana Airlines, la compañía contratada para un vuelo chárter con rumbo a Praga, que tuvo lugar el 21 de julio de 1960, y que a su regreso a La Habana traería a Raúl Castro y otros miembros del partido comunista.



"El piloto, que la CIA había reclutado anteriormente como activo de inteligencia en Cuba, 'pidió que se le asegurara que en caso de su (propia) muerte, Estados Unidos se encargarían de que sus dos hijos recibieran una educación universitaria'", indicó el Archivo de Seguridad Nacional.



El complot no llegó a ejecutarse porque el aviador "no tuvo oportunidad de organizar un accidente" durante el vuelo.



Los implicados habían analizado la posibilidad de un recalentamiento del motor en tierra o de un amerizaje "a unas tres horas de Cuba". Previamente, Murray había recibido una contraorden que anulaba el complot, aunque no tuvo oportunidad de comunicarse con el piloto.



Otro intento, pero esta vez para asesinar a Fidel Castro, se empezó a fraguar semanas después del plan contra Raúl Castro, señaló el Archivo de Seguridad Nacional.



En agosto de 1960, el director de operaciones encubiertas de la CIA, Richard Bissell, autorizó "una misión delicada” que requería una acción como la de las bandas organizadas, con el objetivo de liquidar a Fidel Castro y "aumentar las posibilidades de éxito del programa contrarrevolucionario de la CIA para derrocar a su régimen".



Para la operación, la División de Servicios Técnicos de la CIA "desarrolló una píldora que tenía los elementos de rápida solubilidad, alto contenido letal y poca o ninguna trazabilidad", de las cuales se produjeron seis que se esperaban fuesen dadas Fidel Castro en alguna comida o bebida.



El complot, que no logró llegar a término, "se canceló poco después del episodio de Bahía de Cochinos".



En la invasión de Bahía de Cochinos, desarrollada entre el 15 y el 19 de abril de 1961, participaron cubanos entrenados y financiados por EEUU para derrocar a Castro, pero finalmente fracasó.



Peter Kornbluh, que dirige el proyecto Cuba del Archivo de Seguridad Nacional de EEUU, destacó que, "al igual que la derrota de los invasores dirigidos por la CIA en Bahía de Cochinos marcó un punto de inflexión histórico para la joven revolución", el "comienzo oficial de la era posCastro marca un importante punto de inflexión para el futuro de Cuba".