España impone cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de India

Madrid |

España impondrá una cuarentena obligatoria a todas las personas procedentes de India, dado que no existen vuelos directos con aquel país, como medida de control sanitario ante la aparición en ese país de una nueva variante del coronavirus.



Así lo anunció este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien recordó que, al no haber vuelos directos entre España e India, no se pueden adoptar medidas como prohibirlos tal y como hicieron otros países europeos.



La orden, que procede del Ministerio de Sanidad, entrará en vigor mañana e incluye por tanto una cuarentena obligatoria en la misma línea de la ya aplicada a otros viajeros de terceros países en los que circulan variantes distintas a las presentes en España.



Según explicó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, no hay evidencia de que la variante india de la Covid-19 sea más transmisible que otras, ocupe más espacio fuera del país de origen o tenga una mayor gravedad, si bien podría ser más contagiosa dadas las mutaciones que tiene una de ellas.



Y aunque aún no hay casos confirmados en España, tampoco descartó que pudiera detectarse alguno.



La India está viviendo la peor fase de la pandemia -ayer superó los 17 millones de casos y las 195.000 muertes- y se ha convertido en el epicentro global de la enfermedad tras cinco días rompiendo récords de contagios, lo que hace temer la propagación de nuevas variantes del virus.