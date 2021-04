Ola de críticas contra proyecto del Gobierno chileno para retiro de pensiones

Santiago de Chile |

Un proyecto del Gobierno chileno para retirar un 10 por ciento de los fondos pensiones y aliviar a la clase media, que busca reemplazar una iniciativa similar presentada por la oposición, desató una ola de críticas ayer y ha puesto contra las cuerdas al Gobierno del conservador Sebastián Piñera.



El giro de guion del Ejecutivo, que inicialmente rechazaba el retiro de las pensiones por considerar que mermaba los ahorros futuros de los contribuyentes, descolocó al oficialismo y llevó a un grupo de diputados de izquierda a emitir un comunicado criticando la propuesta.



"Desde enero de este año que en el Congreso se debate el tercer retiro de los fondos de pensiones, han sido meses perdidos para las familias chilenas a las que aún no les llegan ayudas universales", dijo la diputada independiente Natalia Castillo.



La estratagema del Ejecutivo chileno fue, por un lado, tratar de frenar el proyecto presentado por la oposición, que se aprobó el viernes pasado en el Parlamento, llevándolo al Tribunal Constitucional, y por otro lado, presentar una iniciativa paralela para sustituir a la original, que se discutirá en los próximos días.



Críticas al proyecto



La medida permitiría a los chilenos sacar un 10 por ciento de los ahorros de sus cuentas individuales gestionadas por fondos privados y daría liquidez a las mermadas economías domésticas, fuertemente golpeadas por las cuarentenas masivas impuestas en marzo por el avance de una segunda ola de la pandemia.



El nuevo proyecto incluye además el pago de impuestos para los cotizantes de más altos ingresos del país" y un bono de 200.000 pesos (280 dólares) para los 3 millones de personas que se quedaron sin pensiones con las dos anteriores retiradas de fondos, de julio y diciembre.



Además, el Ejecutivo planteó un aumento de las cotizaciones de un 2 por ciento, a cargo del Estado (1 %) y el empleador (1 %), como un mecanismo de restitución de fondos para fortalecer el actual sistema de pensiones.



Esta medida, que busca reducir el impacto sobre los fondos privados de pensiones -que ya desembolsaron 36.000 millones de dólares con los dos retiros anteriores en julio y diciembre de 2020-, ha sido ampliamente cuestionada por políticos y asociaciones de pequeños y medianos empresarios.



"Esto es meter de contrabando una mini reforma de pensiones que lo único que hace es consolidar el sistema actual en lugar de que vayamos hacia un sistema mixto", señaló el candidato presidencial del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD) y excanciller Heraldo Muñoz.



Cada vez son más voces las que abogan por cambiar el actual sistema de pensiones, implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pionero en la región en establecer la capitalización individual y criticado por las pírricas jubilaciones que ofrece.



El cambio de postura sobre el retiro también es, para algunos parlamentarios de oposición, una vía para que el mandatario salga airoso de la enredada discusión en torno al retiro de pensiones, que había hecho caer la aprobación presidencial a mínimos históricos, un 9 por ciento, según la encuestadora Cadem.



Oficialismo dividido



Desde que se planteó la primera vez, el retiro de pensiones ha sido motivo de división entre el oficialismo. En esta ocasión no fue distinto, y mientras que el Gobierno hacía campaña en contra del tercer retiro, 7 diputados de derecha votaron a favor del proyecto de la oposición.



"No hay duda que hemos tenido una crisis política al interior del Gobierno, pero se supera con unidad y con acuerdos. Es lo que el Gobierno ha hecho, un cambio de actitud", afirmó el senador de ultraderecha Iván Moreira.



Las filas de la coalición siguen divididas y aunque la nueva iniciativa del Piñera parece obtener más apoyos, todavía hay voces críticas que abogan por reforzar la vía de las ayudas sociales, para las que recientemente se aprobó una ampliación por 5.500 millones de dólares que se suman a los 18.000 millones ya comprometidos.



"No estoy de acuerdo con esa forma de hacer política haciendo que los trabajadores se rasquen sus propios recursos en circunstancias como estas, en las que corresponde hacer uso de la palanca fiscal", aseveró el exministro de Hacienda Ignacio Briones.



En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hizo un llamado a "criticar menos" y a "sumarse" a la iniciativa puesto que "tiene muchas más probabilidades de ser exitosa".