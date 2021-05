Gobernador de Florida firma la ley que limita el voto por correo

Miami |

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este jueves una ley restrictiva para el ejercicio del voto por correo en el estado en una ceremonia en un hotel de Palm Beach (sureste del estado) en la que no se permitió la entrada de algunos medios.



La polémica ley SB90, presentada por los republicanos, que son mayoría en el Congreso de Florida, fue aprobada con 23 votos a favor y 17 en contra a fines de abril.



El gobernador republicano, del que Donald Trump ha dicho que podría ser su compañero de fórmula si compite en las elecciones de 2024, firmó la ley en un hotel de Palm Beach, precisamente donde reside el expresidente, junto a un grupo de parlamentarios republicanos.



La ceremonia fue transmitida en directo por el canal conservador Fox News, pero no se permitió la entrada de otros medios, según denunció la cadena NBC.



El gobernador dijo que la nueva ley pone a Florida a la cabeza de los estados donde la posibilidad de un fraude es mínima. "Creo que son las medidas para la integridad electoral más fuertes en el país", indicó DeSantis.



Precisamente el gobernador dijo después de las elecciones presidenciales de noviembre pasado que en Florida, donde Trump fue más votado que el actual presidente, Joe Biden, fueron las "más transparentes y eficientes del país".



Para organizaciones civiles y los demócratas del estado, la ley SB90 dificultará el voto a las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.



Con la nueva ley, los votantes que quieran hacerlo por correo tendrán que solicitar la papeleta cada ciclo electoral y no cada dos como se hace actualmente.



Restringe también el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada, que estaban disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.



Habrá además una verificación de firma, lo que significa que los electores deben tener una rúbrica en el archivo de las autoridades electorales.



"Nada sobre las elecciones de Florida ha demostrado la necesidad de esta ley", expresó Kara Gross, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).



"Los republicanos de Florida están restringiendo el voto por correo y las urnas para depositarlo después de que más demócratas que republicanos votaron por correo en 2020", manifestó la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, cuando el Congreso aprobó la ley.



"Es la supresión de votantes, simple y llanamente", se lamentó Fried, la única demócrata electa en el Ejecutivo estatal.



La normativa se aprueba después de la cifra récord de 4,8 millones de floridanos que votaron por correo en las elecciones generales de noviembre pasado.



En 2020, 2,1 millones de demócratas votaron por correo, en comparación con 1,5 millones de republicanos y 1 millón de votantes que no estaban afiliados a ningún partido.