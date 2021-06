Biden califica de paso histórico donación de 500 millones de vacunas anticovid

Londres y Washington |

El presidente Joe Biden calificó ayer de "paso histórico" en la lucha contra la pandemia la próxima donación, anunciada el miércoles, de 500 millones de vacunas del Covid-19 por EEUU a los países más pobres.

"Es nuestro deber humanitario salvar tantas vidas como sea posible", afirmó en la víspera del inicio de la cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra.

También es en interés de los estadounidenses", añadió.

Pedido



Decenas de personas se han congregado ayer en varias ciudades de EEUU para pedir al Gobierno de Biden que comparta con el resto del mundo el excedente de vacunas anticocid, bajo el reclamo de que el acaparamiento de dosis "es inmoral y peligroso".



Organizadas por la AIDS Healthcare Foundation (AHF), las protestas comenzaron en las ciudades de Fort Lauderdale (Florida) y Atlanta (Georgia), luego en Washington, Nueva York y Los Ángeles, además de pequeños actos en otras 25 comunidades del país.



En la capital estadounidense, unas 25 personas se concentraron en la Black Lives Matter plaza, frente a la Casa Blanca, donde valoraron de forma positiva el anuncio del presidente Biden, pero señalaron que no es suficiente ya que solo sirven para 250 millones de personas.



Pidieron a EEUU que termine el acaparamiento y acelere la distribución global.



En la protesta de Fort Lauderdale, desarrollada delante del edifico de las cortes y oficinas federales, en el centro de la ciudad, decenas de manifestantes portaban camisetas y carteles con mensajes a favor de la distribución de vacunas y al grito de consignas como "no ser codicioso".



"Ninguno de nosotros estará a salvo hasta que derrotemos la pandemia en todas partes. Las personas vulnerables deben estar protegidas donde quiera que vivan", argumentó en un comunicado el presidente de AHF, Michael Weinstein.



Agregó que si el Gobierno de EEUU no comparte de inmediato las dosis excedentes de vacunas, la pandemia podría extenderse durante años, con el riesgo de que mute en "cepas aún más mortales del virus".



"El acaparamiento es inmoral, egoísta y peligroso", remarcó.