Biden pide impedir que Rusia "use la energía como arma" contra países vecinos

El presidente estadounidense, Joe Biden, abogó ayer por impedir que Rusia "use la energía como un arma" contra países vecinos como Ucrania y Polonia, al reiterar su "preocupación" por el gasoducto Nord Stream 2, que unirá Rusia y Alemania por el mar Báltico.

Biden se pronunció así durante una rueda de prensa junto a la canciller alemana, Angela Merkel, con la que aseguró, además, que comparte un compromiso de preservar la democracia en el mundo, ante la pujanza de países como China.

"He reiterado a la canciller Merkel mi preocupación por Nord Stream. Estamos absolutamente unidos en nuestra convicción de que no se puede permitir que Rusia use la energía como un arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos", dijo Biden.

Por su parte, la canciller alemana reconoció haber abordado el tema con Biden y señaló que ambos manifestaron "diferentes valoraciones sobre lo que implica este proyecto".

El gasoducto Nord Stream 2, que actualmente está en construcción y que podría permitir a Moscú desechar la ruta de tránsito de gas a través de Ucrania, es algo que inquieta a Kiev y también a Washington.

Antes de la reunión, la Casa Blanca había dicho que Biden pediría a Merkel desarrollar "mecanismos concretos para asegurar que la energía no es una herramienta coercitiva contra Ucrania, los aliados (estadounidenses) en el este (de Europa) o cualquier otro país".

En la rueda de prensa de ayer, Merkel aseguró que Nord Stream 2 "es un proyecto adicional y ciertamente no es un proyecto para reemplazar cualquier tipo de tránsito a través de Ucrania, cualquier otra cosa obviamente crearía mucha tensión".

La reciente decisión de eximir de sanciones a la empresa Nord Stream 2 ha facilitado un debate más calmado sobre el tema con Berlín.