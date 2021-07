Israel lanza la campaña de tercera dosis anticovid para mayores de 60

Aurora comenzó a perfilar el once titular que se medirá mañana (15:00) ante The Strongest, en el partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Único 2021 de la División Profesional y que se... Ver más Viviani perfila el once celeste para recibir a The Strongest

La jornada 12 del Torneo Único 2021 de la División Profesional tendrá hoy dos encuentros que darán inicio a una nueva fecha del balompié boliviano. Ver más San José vs. Nacional y Real Potosí vs. Royal Pari abren la fecha 12

La Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) vivirá mañana y pasado emotivos y electrizantes compromisos por el Torneo 2021, con el cumplimiento de la tercera jornada. Ver más Choques de alto voltaje en la Primera “A”