La pandemia afectará a la formación educativa en Latinoamérica

Tras sus pasos van los matones, los hermanos Moisés y Christian (Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer), mientras ellas pelean por escapar y por llevarse algo que les permita empezar de nuevo. Ver más Netflix confirma que "Sky Rojo" se despedirá con una tercera temporada

El gigante digital presentó cuatro episodios de la séptima temporada, con la que se despedirá "Grace and Frankie". No obstante, los doce capítulos restantes de esta última tanda de episodios no se... Ver más Netflix estrena por sorpresa un avance de la despedida de"Grace and Frankie"