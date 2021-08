Millones de estudiantes mexicanos regresan a las aulas en plena tercera ola

Millones de estudiantes mexicanos iniciaron este lunes el ciclo escolar en medio de la tercera ola de contagios por coronavirus y con padres de familia que envían a sus hijos a las aulas con temor, mientras que otros se niegan a hacerlo.

"Todos estamos con incertidumbre de qué pasará. Si esto afectará a nuestros hijos. A los que no vengan y a los que vienen, pues estamos preocupados de que tengan las medidas necesarias y no se enfermen", dijo este lunes a Efe Cinthya Bustamante, mamá de un joven que este día retomó sus estudios de secundaria.

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio por iniciado el ciclo escolar 2021-2022 para más de 25 millones de estudiantes de educación básica, y aseguró que era "un día muy importante" y resaltó que "se ha hecho un esfuerzo" con maestros, padres de familia y autoridades para volver a las aulas.

En marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se suspenderían las clases presenciales del 23 de marzo al 17 de abril a fin de proteger a los estudiantes y sus familias de la covid-19.

Pero desde entonces, y ante la continuidad de la pandemia, los colegios y también las universidades públicas mandaron a sus 33 millones de alumnos a casa, dando clases por televisión, radio e internet.

Esto, de acuerdo con diversas autoridades, provocó que alrededor de 5,2 millones de alumnos de todos los niveles educativos desertaran el pasado curso por las clases a distancia y dificultades económicas.

En julio de 2021, López Obrador aseguró que, tras ser uno de los países que más tiempo han cerrados los colegios del mundo, se había determinado el regreso a clases presenciales a finales de agosto, aunque insistió en que la vuelta a las aulas era voluntaria.

¿Mejor en casa?

Padres de familia y profesores mantienen sus dudas por la falta de protocolos para reducir el riesgo de contagio en las aulas en medio de una tercera ola de casos de covid-19 propiciada por la variante delta, en un pandemia que ha provocado al menos 258.000 muertes y más de 3,3 millones de casos en el país.

Marisol Cruz es mamá de Íker, de 11 años, e Iñaki, de 6. Ambos cursan la primaria en una escuela privada y, por el momento, ninguno de los dos acudirá presencialmente a la escuela.

Desde que se suspendieron las clases presenciales, sus hijos han seguido su educación a través de las clases por internet y así se mantendrán, al menos, en el primer semestre de este ciclo escolar.

"No los voy a mandar porque nosotros tuvimos covid-19. En su momento vivimos esa situación y llegó por nuestro hijo el grande. Ahora hemos platicado y decidido que no regresen a clases (presenciales)", afirmó.

En la escuela de sus hijos, como en muchas otras, se consultó a los padres de familia, quienes en su mayoría optaron por modelos en línea o híbridos -presenciales y en línea-.

"Es un colegio de paga y casi la mayoría decidió que no mandará los niños a clases. Los que sí van a ir es con la firma (autorización) de ellos (los papás) y van a asistir ciertos días, no todos", aseguró.

No obstante, las escuelas públicas no tienen las mismas opciones porque hoy, en el inicio de clases, las autoridades informaron que quienes no acudan presencialmente no tendrán clases y asesoría en línea, aunque se mantendrá el programa televisivo, según denunció Bustamante.

"Los que no van a venir no tendrán clases en línea. Van a tener que ver lo de 'Aprende en casa' en la tele (la herramienta gubernamental para clases a distancia). Eso también es preocupante porque se van rezagando en cuanto al conocimiento", dijo Bustamante tras llevar su hijo a la escuela.

Hasta ahora, solo 3 de los 32 estados han decidido no reabrir sus escuelas: Baja California Sur y Sinaloa, por el reciente paso del ciclón Nora, y Michoacán por la pandemia.

Temor

El regreso a clases fue calificado como un éxito por parte de las autoridades mexicanas.

Tan solo en la Ciudad de México, según la alcaldesa Claudia Sheinbaum, más del 90 % de los colegios abrieron sus puertas este lunes, mientras que en la mayoría de los estados del país esta apertura se hará de manera escalonada.

Sheinbaum aseguró que ha habido un apoyo y "entusiasmo" de los padres y madres de familia por regresar a clases, aunque aceptó que hay algunos "que mantienen todavía alguna reserva y desean sus clases a distancia".

En tanto, Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, calificó el regreso a las aulas como un éxito de la sociedad, de los maestros y de los trabajadores administrativos, "pero, sobre todo, de las familias".

Sin embargo, entre los padres de familias no se va el temor.

"Como vivimos con sus abuelitos, mi hijo estaba consciente y decía: 'quiero regresar pero me preocupan mis abuelitos'. Creo que muchos tenemos esa preocupación porque vivimos con personas ya grandes de más riesgo", dijo Bustamante.

Mientras que Marisol Cruz aseguró que regresará a sus niños a la escuela cuando esto sea más seguro y se haya vacunado a más gente.