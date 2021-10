Perú cuenta con casi 13 millones de inmunizados, cerca de 40% de su población

Lima |

Perú aplicó durante la última semana más de 1,6 millones de dosis de las vacunas contra la Covid-19 y hasta el momento ya tiene a más de 12,9 millones de personas con las dos dosis requeridas, cerca del 40 % de su población, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).

El reporte oficial indicó que durante la última semana se aplicaron 1.663.008 dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca que se están utilizando en el país.

Así, Perú logró inmunizar con la pauta completa a un total de 12.911.696 personas, aproximadamente el 39,6 % de su población, compuesta de 32,6 millones de habitantes.

La primera dosis la recibieron más de 16,8 millones de personas, por lo que en total se superaron las 29,7 millones de dosis inoculadas desde que en febrero arrancó la campaña de vacunación.

Según informó este lunes el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya se superó el 50 % de la población objetivo vacunada en 10 de las 25 regiones del país.

MAYORES DE 18 AÑOS

Además, el titular de la cartera agregó que a partir de este lunes empezarán a inocularse las dosis contra la Covid-19 a todos los ciudadanos de 18 años a más, aunque alertó de que aún hay personas mayores que no han recibido su segunda dosis.

Esta ampliación del rango de edad del proceso de vacunación, tal y como recordó el ministro, se había "planteado para más adelante, pero la velocidad de la vacunación" permite ahora anunciar el comienzo de la inoculación a "todas las personas a nivel nacional mayores de 18".

"No olvidemos, sin embargo, que al bajar el grupo etario no significa que tenemos a todas las personas mayores completamente vacunadas. Todavía tenemos un porcentaje de la población de personas mayores de 45 que no tienen vacunas", indicó Cevallos.

LA VARIANTE DELTA

Por otro lado, el ministro informó que, a la fecha, el país tiene registrados 1.160 casos de la variante delta, como se le conoce internacionalmente a la mutación del nuevo coronavirus surgida en la India.

"Tenemos más de 1.160 casos de la variante delta, lo cual significa más del 80 % de la prevalencia sobre las otras variantes que conocemos. Ya sabemos que esta variante es altamente contagiosa, así que de ninguna manera podemos confiarnos", advirtió.

En el país suramericano, tanto los nuevos casos confirmados como los decesos causados por la enfermedad se mantienen más o menos estables desde hace semanas y en las últimas 24 horas se registraron un total de 14 fallecimientos y 408 nuevos casos de Covid-19.

Sin embargo, en mortalidad, Perú continúa siendo uno de los países del mundo con la mayor tasa al registrar casi 200.000 fallecidos, lo que supone un promedio de cerca de 600 decesos por cada 100.000 habitantes.