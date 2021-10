RICARDO TORRES: “Los cambios económicos están plagados de decepciones”

Como muchos economistas cubanos, Ricardo Torres (Villa Clara, 1981) viene reclamando desde hace años cambios urgentes y estructurales en el modelo productivo de su país para hacerlo viable. Torres fue investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y ahora ejerce de profesor en la American University de Washington D.C, desde donde analiza una de las más esperadas reformas cubanas: la legalización de las pequeñas y medianas empresas privadas en la isla, una medida que estaba prevista desde 2011 pero que ha tardado 10 años en implementarse.

Torres aplaude el paso dado y considera que abre un escenario económico nuevo, aunque cree que las limitaciones impuestas a las nuevas pymes son excesivas y contraproducentes. “El momento óptimo de la reforma se acabó hace ya varios años”, dice, señalando que en Cuba los decisores otra vez “van por detrás de lo que requieren los nuevos tiempos”.

-Luego de una espera de diez años, por fin las pymes en Cuba son una realidad. Sin embargo, la legislación que permite su creación contempla diversas restricciones, ¿le ha decepcionado o era lo esperado?

Yo aplaudo que se haya dado este paso. Dicho esto, los cambios económicos en Cuba están plagados de decepciones, y uno tiene la sensación de que siempre estamos por detrás de lo que requieren los nuevos tiempos. Aquí nos volvemos a quedar cortos.

-¿Estamos ante un cambio trascendental que transforma la economía y la sociedad cubana radicalmente, o su alcance es limitado?

Este paso encierra un gran potencial, que se empieza a diluir cuando se aprecian las limitaciones más evidentes. La reforma se detuvo casi completamente desde comienzos de 2016, y solo en 2020, bajo el azote de la Covid-19 y las sanciones de EEUU, se retomaron algunos cambios. Como medida, es positiva, pero no resuelve todos los problemas. A mi juicio lo realmente transformador sería incluir este cambio dentro de un conjunto más amplio de reformas, con un objetivo más reconocible y concreto. Y eso es lo que no veo por ningún lado. Salir del atolladero y proyectar al país en el siglo XXI son dos cosas muy diferentes. Uno tiene la sensación de que ahora, como antes, se quiere hacer que el sector privado y cooperativo se ajuste a las reglas de juego del modelo más general. Eso no funcionó en el pasado en ningún lado, y no creo que Cuba será la excepción.

- ¿Cuáles son las luces y las sombras de esta reforma?

La medida en sí misma es bienvenida, aunque muy demorada. Es muy bueno que se haya adoptado un marco conjunto para Pymes, cooperativas no agropecuarias y trabajo por cuenta propia, junto a la posibilidad teórica de crear Pymes de capital mixto, lo que daría una flexibilidad que necesita desesperadamente la economía cubana. Pero se mantienen viejas costumbres: un proceso centralizado de aprobación, el régimen tributario, las limitaciones para el ejercicio de muchas actividades profesionales, el limbo para la asociación con el capital extranjero, el límite arbitrario de los 100 trabajadores sin un camino claro para crecer más allá de ese límite. Es difícil imaginarse el progreso si no aprovechamos bien el talento humano que tiene Cuba, y las prohibiciones inexplicables que se mantuvieron frenan esa posibilidad. Como también lo es el hecho de penalizar el éxito, generando incertidumbre para las que más crecen.

- Las restricciones al ejercicio profesional, o para ser socio de varias pymes a la vez, o para que los inversionistas extranjeros puedan participar en las nuevas empresas privadas, han sido criticadas por diversos economistas. ¿Crees que las autoridades rectificaran en el corto plazo o se seguirá con las demoras?

Hay aspectos que se dejaron fuera, creo yo intencionadamente, para recabar más argumentos y vencer resistencias, ojalá sean la mayoría y se logren los apoyos imprescindibles pronto. Como dije antes, el tiempo óptimo de la reforma se acabó hace ya varios años, en lo económico y lo político. Ahora hacemos control de daños. Pero seguimos sin estar a la altura del momento histórico.

- ¿Qué otras medidas urgentes debiera adoptar el Gobierno para reactivar la economía y complementar esta reforma?

La inestabilidad macroeconómica es un serio problema ahora, que se venía cultivando desde hace varios años. Algunos errores del ordenamiento y la crisis económica han exacerbado la espiral inflacionaria y es impostergable acometer un programa de saneamiento financiero sólido, aunque las autoridades no tienen ya muchos instrumentos a su disposición.

Asimismo, se requiere eliminar las restricciones para el acceso del sector privado y cooperativo al comercio exterior, y comenzar a diseñar e implementar cuanto antes una reforma profunda del sistema financiero para que cumpla las funciones que le corresponde en una economía que ha cambiado y lo hará más todavía en el futuro.

Sin embargo, hay que decir que el “elefante en la habitación” es qué hacer con la empresa estatal, y por extensión con todo el sector público. Eludir esta compleja discusión no hará sino empeorar las consecuencias de hacer algo, ni siquiera dentro de las empresas estatales hay uniformidad en las reglas de juego.

LA ESTIMULACIÓN A LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS

REDACCIÓN CENTRAL

Con relación a la estimulación que se debe otorgar a los pequeños negocios, Ricardo Torres dijo que las particularidades económicas y geopolíticas de Cuba indican claramente que una de las pocas fuentes de capital disponibles a medio plazo son los recursos de la diáspora cubana.

“Para aprovechar esos recursos se requiere un marco político y económico que no existe ahora. Y se requiere en algún momento la participación del Gobierno de Estados Unidos. Es algo que se puede poner en la mesa de negociaciones. No sé si los que toman decisiones en La Habana se percatan de la importancia estratégica de avanzar en esta dirección”, explicó.

Más adelante, el economista cubano señaló que todos los cambios económicos requieren de un marco político que los legitime y confirme.

“La ausencia de cambios políticos es lo que explica en última instancia las dudas, titubeos y retrocesos constantes que caracterizan la reforma cubana. Una parte significativa de los grupos sociales interesados en la verdadera reforma, no están representados en la toma de decisiones”, sostuvo.

Torres advirtió que la inestabilidad política que se observa en la isla actualmente es el resultado inevitable de la falta de evolución de un modelo que ya no es viable en la Cuba del siglo XXI.