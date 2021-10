Polémico "asesor" de Castillo dice sin pruebas que hubo fraude en elecciones

El político antivacunas y negacionista de la Covid-19, Ricardo Belmont, presentado por el presidente de Perú, Pedro Castillo, como su nuevo asesor, sin que exista un nombramiento oficial, comparte la idea de que el mandatario ganó las elecciones con fraude, acusación sostenida sin pruebas por la derechista Keiko Fujimori, perdedora de los comicios.

Así lo manifestó Belmont en una entrevista al programa Baella Talks, donde afirmó que, "desde el primer día, hubo un fraude enorme" en las elecciones presidenciales, y "en este fraude fue elegido Pedro Castillo".

"La elección de Pedro Castillo es producto de un fraude organizado por la prensa", apostilló Belmont, conocido por propagar en redes sociales información falsa y opiniones machistas, homófobas y xenófobas.

La denuncia del fraude electoral no ha logrado ser probada hasta ahora, sin que de momento aparezca nadie que denuncie que la firma de su voto haya sido suplantada, como alega Fujimori en unos 200.000 votos de regiones donde Castillo ganó ampliamente.

La legitimidad de las elecciones peruanas fue ratificada por las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), así como de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), cuyos observadores no hallaron ninguna irregularidad grave en todo el proceso.

También los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá dieron por válidos los ajustados resultados, donde Castillo se impuso a Fujimori por apenas 44.000 votos.

Después de esas declaraciones contra la legalidad del triunfo de Castillo, este jueves Belmont volvió a reunirse con el mandatario en el Palacio de Gobierno de Lima.

A su salida de ese encuentro con el presidente, el empresario precisó que es "un asesor de palabra" y negó que vaya a salir publicada una resolución oficial con esa designación.

"Yo no vengo por un sueldo o por un puesto. Al presidente lo conozco. He hablado mucho con él y su gente. Hay un respeto mutuo", comentó Belmont.

"No se va a oficializar como asesor, porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están ocurriendo ahora. Es un asunto del presidente. Yo no vengo acá por una resolución", añadió.

Belmont prefirió no dar más detalles e instó al presidente a que explique públicamente la situación para que no se preste a mayor confusión.

"Acá yo no he venido a que me contrate", reiteró Belmont, quien afirmó que en su reunión con Castillo le dio planes y decisiones a tomar a partir de que su nuevo Gobierno, liderado por la primera ministra, Mirtha Vásquez, reciba el voto investidura del Congreso.

"Somos amigos. Ya ustedes se van a enterar del grado de relación entre Ricardo Belmont y toda la muchachada de Perú Libre y todos los que están al lado de él. Son todos muy buena gente", espetó.

Belmont, en cuyas redes sociales hace campaña contra las vacunas con argumentos sin sustento científico â€"como que causan esterilidad e impotenciaâ€", confesó que se vacunó contra la covid-19 en un viaje que hizo a Estados Unidos con su familia.

El empresario detalló que lo hizo obligado por su familia y por la necesidad de estar vacunado para ingresar a España para visitar a su hermano.