Chavismo dice que dará "una revolcada" a la oposición en comicios regionales

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este jueves, durante un acto de campaña en el oriente del país, que el chavismo dará "una revolcada" a sus adversarios en los comicios regionales y locales, que se celebrarán el 21 de noviembre.

"No volverán, pero nosotros tenemos que hacer que no vuelvan. ¿Y cómo vamos a hacer para que no vuelvan? Vamos a darles una revolcada de película el 21 de noviembre", aseguró el número dos del chavismo.

Cabello insistió en la necesidad de "ganar de manera contundente" este proceso electoral en el que se elegirán 3.082 cargos en total, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.

"Debemos ir más allá, debemos ganar de manera contundente, para que nadie en el mundo pueda decir nada de las elecciones en Venezuela. Y al que diga, que sean las propias evidencias las que sepulten sus señalamientos", puntualizó.

En este sentido, pidió a los seguidores "sumar" en estos comicios y convocar a los opositores "disgustados" a respaldar las opciones del PSUV en toda la nación.

"Hacemos una invitación desde ya, se la hacemos a todo el pueblo consciente (...) de ese sector opositor que hoy está disgustado, decepcionado, desmoralizado para no decir otra cosa, con su dirigencia, que aquí está la revolución con el corazón y los brazos abiertos para recibirlos", dijo Cabello.

Además, el dirigente chavista recordó que los planes de Gobierno de los candidatos oficialistas están inspirados en "el socialismo bolivariano" y que no se rendirán en su objetivo de mantenerse al frente del país.

Las elecciones regionales y locales en Venezuela se encuentran en plena campaña electoral desde el 28 de octubre. Esta fase se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre, tres días antes de que se celebren los comicios.

Al proceso acudirá la mayoría de la oposición, incluido el sector que encabeza Juan Guaidó, con lo que será la primera vez desde 2017 que el bloque antichavista acudirá a las urnas.