COP26: el dinero se moviliza para financiar la descarbonización

Hasta 450 entidades financieras de 45 países -SBC, Morgan Stanley, J. P. Morgan, Mitsubishi UFJ, Bancolombia, Banco Santander y BBVA entre ellas- se han comprometido en la tercera jornada de la COP26 a financiar la descarbonización mundial movilizando 130 billones de dólares (unos 112 billones de euros).

Esta cantidad ha llevado al responsable de finanzas climáticas de la ONU, Mark Carney, a sentenciar: “El dinero está aquí, pero necesita proyectos alineados con las cero emisiones”.

Para movilizar al “poderoso caballero don Dinero”, el Reino Unido -que acoge uno de los principales centros financieros del mundo: la “City”, en Londres- ha anunciado que obligará a empresas cotizadas e instituciones financieras a diseñar y aplicar planes de descarbonización.

También el deporte, a través de cerca de 300 clubes y organizaciones -desde la FIFA al COI- ha apostado por las cero emisiones netas para 2040, mientras que el Pnuma (Programa de la ONU para el Medio Ambiente) advertía del rápido aumento de temperaturas en ciudades de todo el mundo y WWF pedía reconocer la labor de las tribus indígenas en la protección de bosques y hábitats.

No han faltado las “celebrities” comprometidas con lo verde: Cher, Cindy Lauper, Quincy Jones, Camilla Cabello o Pitbull son algunos de los firmantes de ‘Right here, right now’ (Aquí mismo, ahora mismo), campaña para pedir más esfuerzo a los participantes en la cumbre.

“Estamos haciendo progresos en un amplio abanico de campos y los primeros borradores de textos están comenzando a emerger”, anunció ayer un optimista Alok Sharma, secretario de Estado para el

Desarrollo Internacional del gobierno británico y presidente de la COP26, con apenas tres días de cumbre cumplidos.

Hoy continuará la sesión para analizar el cambio climático.