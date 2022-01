Bolsonaro afirma no entender "esa preocupación enorme" con el Covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles no entender "esa preocupación enorme" con la Covid-19, que ya ha matado a más de 620.000 brasileños, y volvió a minimizar el número de muertes de niños de entre 5 y 11 años asociadas al coronavirus y que su Gobierno cifra en al menos 311.



"Hoy, otras enfermedades que matan mucho más que la propia covid y no hay ninguna preocupación con ninguna de ellas. La Salud en Brasil siempre fue un caos, ¿por qué ahora esa preocupación enorme con la covid?", cuestionó el mandatario en una entrevista con "Gazeta Brasil" que divulgó en sus redes sociales.



El líder ultraderechista reaccionó así al ser preguntado sobre las posibles nuevas medidas restrictivas que algunos estados brasileños están estudiando ante el rápido avance de la variante ómicron, que ha cuadriplicado los contagios en apenas una semana en el país.



"¿Para qué? ¿Para decir que el gobernador está protegiendo tu vida? Si estuviera preocupado con tu vida, estaría preocupado con otras enfermedades también", aseveró el gobernante, uno de los líderes mundiales más negacionistas sobre la gravedad del coronavirus.



"Ómicron no ha matado a nadie. Quien murió en (el estado de) Goiás no fue de ómicron, fue con ómicron. Ya tenía problemas muy serios, en especial en los pulmones, y acabó falleciendo", complementó en alusión al único óbito registrado hasta el momento con el nuevo linaje en Brasil, según el Ministerio de Salud.



El jefe de Estado, quien ha censurado el uso de mascarilla y cuestiona la eficacia de las vacunas desde el inicio de la crisis sanitaria, también se hizo eco de estudios que no especificó que indican que la ómicron "es bienvenida" porque "puede indicar el fin de la pandemia".



Bolsonaro, que este año optará a la reelección en las presidenciales de octubre, volvió además a desdeñar la cifra de menores de entre 5 y 11 años fallecidos por covid-19 para criticar la vacunación de ese grupo.



"¿Cuántos niños de entre 5 y 11 años murieron de covid? Casi cero, un número bastante pequeño", dijo.



"Lamento cada muerte, además si son de niños, las sentimos mucho más, pero ello no justifica la vacunación por los efectos colaterales adversos", opinó, pese a la multitud de estudios que avalan la seguridad y eficacia de la inmunización en esa franja etaria.



En este sentido, Bolsonaro informó que ordenó al ministro de Salud, Marcelo Queiroga, "divulgar" los casos "con efectos colaterales adversos" en Brasil.