Tsunami de más de 1 metro golpea costa este de Japón tras erupción en Tonga

Las costas del Pacífico de Japón fueron golpeadas la madrugada de este domingo por un tsunami tras la erupción de un volcán submarino en Tonga que llevó a las autoridades niponas a emitir una alerta e instar la evacuación de miles de personas.



La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) prevé que las olas del tsunami podrían alcanzar los 3 metros en el conjunto de islas Amami y Tokara (sudoeste) e Iwate (noreste), y hasta un metro en la costa este.



La mayor altura registrada hasta el momento se observó en la isla de Amami Oshima poco antes de la medianoche, de 1,2 metros. Imágenes grabadas por los vecinos y compartidos en redes sociales mostraron atascos en las carreteras locales de la ínsula en su camino para evacuar a lugares elevados, adonde finalmente se dirigían a pie.



Por el momento no se ha informado de heridos o daños importantes aunque, según testimonios recogidos por la cadena pública NHK, en la ciudad de Muroto (Kochi, oeste), donde se registró un tsunami de hasta 80 centímetros, varios botes fueron arrastrados por la marea.



Se han observado decenas de tsunamis de hasta 90 centímetros a lo largo de las costas niponas del Pacífico, desde la isla meridional de Kyushu hasta la septentrional de Hokkaido, y las autoridades han emitido por precaución órdenes de evacuación que afectaban a más de 165.000 personas sobre las 3:00 hora local (18:00 GMT del sábado).



La mayoría de las órdenes se concentraban en las prefecturas de Miyagi e Iwate, en el noreste del archipiélago.



El tsunami llegó a costas niponas horas después de que la violenta erupción de un volcán submarino cerca de Tonga, en el Pacífico Sur, provocara el sábado un tsunami que ha golpeado las costas de esta nación insular y que también ha encendido las alarmas en otros países de la región.



En una rueda de prensa celebrada unas dos horas después de la medianoche, cuando emitió la alerta inicial, la JMA advirtió de la dificultad para predecir el tsunami, dadas sus diferencias con el fenómeno provocado por los terremotos, y pidió permanecer alerta ante potenciales daños en costas y riberas.



El organismo explicó que, si bien se habían observado cambios en los niveles del mar durante la tarde, no pensaron que estuvieran causando por la erupción. No fue hasta la noche cuando observaron cambios que excedían el metro de altura y optaron por activar la alerta y avisos en toda la coste este, por precaución.



La agencia meteorológica advirtió del riesgo de que repetidas olas del tsunami golpeen la misma zona en horas posteriores, incluso más altas que la inicial, aunque no será hasta la mañana cuando pueda empezar a evaluarse el impacto del tsunami.