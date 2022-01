Zelenski agradece a EEUU apoyo político y de seguridad para atenuar crisis

El presidente de Ucrania, Voldímir Zelenski, agradeció este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el apoyo político y de seguridad prestado por Washington para rebajar la tensión en la frontera con Rusia.

"Estoy agradecido por el apoyo político y de seguridad de EEUU", dijo Zelenski a Blinken, según un mensaje del mandatario ucraniano en su cuenta de la red social Twitter.

La Administración del presidente Joe Biden anunció en el viaje de Blinken a Ucrania un paquete de ayuda militar defensiva de 200 millones de dólares, según el diario "The Washington Post".

El presidente ucraniano abordó con el jefe de la diplomacia estadounidense la amenaza rusa, ante el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera de Rusia con Ucrania y las advertencias de EEUU de que un ataque puede ser inminente.

"Estoy convencido de que no habrá una decisión sobre Ucrania sin Ucrania", enfatizó Zelenski sobre las negociaciones que mantiene sobre todo EEUU -pero también la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y países europeos como Alemania- con Rusia para tratar de rebajar la tensión.

Blinken llamó a su vez en la reunión con Zelenski a hablar con una "sola voz" ante la amenaza de agresión rusa, según un video de su intervención.

"Estamos hablando claramente y con una sola voz a Moscú. Nuestra fuerza depende de que preservemos nuestra unidad", dijo Blinken a Zelenski.

Blinken, que también se reunirá con su homólogo, Dmitro Kuleba, subrayó que "la solución diplomática del conflicto y de la escalada" en Ucrania no es solo "lo preferible" sino "lo más responsable".

"Le hemos dejado bien claro a Moscú que si decide renovar la agresión contra Ucrania afrontará consecuencias muy graves", señaló y agregó que esa firmeza es secundada también por los países europeos.

Advirtió que uno de los objetivos de Moscú es causar división en Ucrania y entre los países que le apoyan.

"No lo permitiremos. Como han demostrado en los últimos años, no hay obstáculo que los ucranianos no puedan superar junto con el apoyo de tantos amigos en todo el mundo, incluido EEUU", aseveró.

Por todo ello, agregó: "Nuestro mensaje a todos nuestros amigos y a los líderes políticos ucranianos y también a los ciudadanos es estar juntos y mantener esa unidad".

"Nunca fue más importante especialmente cuando encara una nueva agresión rusa", señaló.