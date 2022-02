El ministro de Exteriores peruano niega la intención de ceder mar a Bolivia

El canciller peruano, Óscar Maúrtua, aseguró este martes que Perú "no tiene voluntad alguna de ceder territorio nacional a Bolivia", luego de que el presidente Pedro Castillo se mostrara a favor de llevar a cabo un referéndum para darle al país vecino una salida al mar.



"No existe política alguna para ceder territorio nacional. No existe política alguna para aplicar un referéndum sobre la cesión de territorio ni espacio marítimo nacional alguno", aseveró Maúrtua ante el pleno del Congreso, que lo interpeló para explicar las polémicas declaraciones dadas a fines de enero por Castillo en una entrevista con CNN en Español.



El canciller negó rotundamente que este asunto haya sido parte de las conversaciones que mantienen Perú y Bolivia y afirmó que "el señor presidente no tiene esta postura" y que su despacho "defiende una posición de Estado, una de las cuales es asegurar los tratados de límites".



"Deseo indicar de manera categórica, con claridad y sin ambages, que no es una política de Estado y, por ende, tampoco una política del Gobierno del presidente Castillo promover cesión alguna de territorio peruano", enfatizó.



Maúrtua agregó que "el objetivo y la motivación" de las declaraciones del jefe de Estado no eran otros "que honrar la histórica posición de comprensión y solidaridad que el Perú mantiene respecto a la condición mediterránea del hermano pueblo boliviano".



Sobre la posibilidad de someter la cuestión a una consulta popular, el ministro subrayó que "un referéndum para ceder territorios es jurídica y políticamente imposible" y que su cartera "no lo ha planteado ni lo planteará jamás".



El titular de Exteriores insistió en que el propio mandatario ya dejó zanjada la controversia cuando en una entrevista posterior a la que concedió a CNN, con el diario local La Noticia, se comprometió a ser "el primer en defender la integridad" de Perú.



En aquella ocasión, Castillo pidió disculpas por "expresarse mal" y "juró que nunca podría ceder un centímetro del territorio peruano a otro país".



Durante la entrevista con CNN en Español emitida el 26 de enero, Castillo se mostró a favor de dar "mar para Bolivia" porque lo consideró "un derecho" de este país y anticipó su ánimo de hacer una consulta popular con el resto de peruanos para ver si están a favor.



El presidente peruano, que ha sido duramente criticado por estas declaraciones, reconoció que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.



"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", anotó.



Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879-1883) al pasar la región de Antofagasta a manos de Chile, a quien Bolivia demandó en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida, pero el tribunal desestimó la petición boliviana.



Desde ese conflicto bélico, en el que Bolivia y Perú fueron aliados, los guiños de gobernantes peruanos hacia el anhelo marítimo de Bolivia han sido constantes, como cuando Alberto Fujimori (1990-2000) cedió en 1992 al vecino país una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar para fines eminentemente turísticos por 99 años.