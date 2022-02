La OMS alerta de que las muertes por Covid han aumentado en el último mes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó hoy la atención sobre el aumento de muertes por Covid que se ha registrado a nivel global en las últimas cuatro semanas y advirtió de que la variante ómicron todavía no ha alcanzado su pico, por lo que consideró prematuro que haya países que planeen levantar todas las medidas de prevención al mismo tiempo.



Varios países en Europa prevén dejar sin efecto próximamente varias o todas las medidas recomendadas por la organización para reducir la transmisión del coronavirus, pero los expertos han pedido no caer en el exceso de confianza puesto que aunque ómicron tienda a causar una enfermedad menos grave, su capacidad de contagio es muy superior a las variantes precedentes.



OMS pide cautela



En las últimas diez semanas, coincidiendo con el inicio de la propagación de ómicron, se han registrado 90 millones de nuevos casos confirmados de covid-19, más que en todo 2020, y esta tendencia se ha empezado a reflejar en los fallecimientos.



"Pedimos cautela porque muchos países no han alcanzado el pico de ómicron todavía: Varios todavía tienen niveles bajos de vacunación, con individuos muy vulnerables dentro de su población, así que no es el momento de levantar todas las medidas a la vez, sino de hacerlo de manera progresiva, poco a poco", señaló la jefa del equipo técnico de lucha contra la pandemia en la OMS, María Van Kerkhove.



"Este virus es muy dinámico y aunque sabemos mucho de él, todavía no lo sabemos todo", comentó en una rueda de prensa desde la sede de la OMS en Ginebra.



El director de emergencias sanitarias, Mike Ryan, secundó a su colega señalando que no todos los países están en la misma posición frente a la pandemia, pues algunos tienen una alta cobertura de vacunación y a la vez sistemas de salud fuertes, mientras que otros países se encuentran en la situación contraria.



"Un país no puede seguir ciegamente lo que hace el país vecino. Cada caso es diferente y tampoco hay que ceder a la presión política", sostuvo Ryan, quien consideró que la fase actual podría considerarse "de transición".



Evitar el exceso de optimismo



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que forzosamente "más infecciones implican más muertes", por lo que pidió no caer en la narrativa de que la vacunación combinada con una variante menos grave (ómicron) hacen innecesarias las medidas de prevención, como el uso de mascarilla o la cuarentena de los contactos de casos confirmados.



Pidió que todos recuerden que el virus sigue evolucionando "frente a nuestros ojos" y que igual tendrá que ocurrir con las vacunas porque las variantes que han aparecido y las próximas que surgirán podrían evadir la inmunidad generada por las vacunas elaboradas a partir de variantes precedentes.



Tedros señaló que la OMS está en permanente consultas con la comunidad de científicos dedicados a cuestiones de inmunización para evaluar la necesidad de una vacuna que sea efectiva frente a un espectro más amplio de variantes del coronavirus.



Lo que se sabe de la BA.2



Van Kerkhove dijo que se está siguiendo de cerca la evolución de la subvariante BA.2, surgida de ómicron y que pertenece "a la misma familia", puesto que no es la única pero sí la que ha llamado más la atención recientemente porque su incidencia se ha acelerado en varios países.



"Todavía no hay mucha información disponible sobre esa subvariante (...) pero hay información preliminar que indica que podría tener una capacidad de transmisión ligeramente mayor que la BA.1", indicó, en referencia a la primera subvariante de ómicron que se conoció.



"La gente debe ser consciente de que este virus sigue circulando y evolucionando, por lo cual es importante que sigamos tomando medidas para reducir nuestra exposición a cualquier variante", señaló la experta.