Casos de cáncer en América pueden subir un 60 % para 2040 si no hay medidas

Los nuevos casos de cáncer podrían aumentar casi un 60 % para 2040 en el continente americano si no se adoptan medidas, alertó este viernes la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



El organismo, con sede en Washington, instó en un comunicado a aumentar los servicios de tratamiento de esta enfermedad y a mejorar la prevención, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, conmemorado cada 4 de febrero.



Este mal es la segunda causa principal de muerte en América después de las dolencias cardiovasculares: unos 4 millones de personas fueron diagnosticadas y 1,4 millones murieron de cáncer en 2020 en la región, de acuerdo al Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Según esos datos, se espera que más de 6,2 millones de personas sean diagnosticadas con cáncer para 2040.



La directora de la OPS, Carissa Etienne, subrayó en la nota que "la pandemia de covid-19 ha puesto muchos obstáculos en el camino, pero la lucha contra el cáncer no puede retroceder".



Agregó que "con acceso a los servicios de salud es posible detectar temprano el cáncer y tratarlo en forma efectiva".



La OPS destacó que en todo el mundo los servicios médicos no urgentes, como los de detección y diagnóstico del cáncer, se han visto "gravemente" afectados por las restricciones, cierres y el desvío de recursos, debido a la pandemia.



A esto se suma que desde antes de la aparición del coronavirus había desigualdades importantes en el acceso a la atención del cáncer en el continente: mientras que en Norteamérica la supervivencia de los niños con cáncer supera el 80 %, en América Central y el Caribe es del 45 %.



Esas desigualdades también existen, indica la OPS, en el acceso a la detección, prevención y tratamiento del cáncer cervicouterino.



La OPS detalló que la cobertura de exámenes para la detección de ese tipo de cáncer varía del 7 % al 89 % en la región, y que las tasas de mortalidad oscilan de entre 2 muertes por 100.000 mujeres en Canadá y 19 muertes por 100.000 en Paraguay.



El organismo remarcó que entre un tercio y la mitad de los casos de cáncer pueden prevenirse mediante la vacunación -contra la hepatitis B y el papilomavirus- y reduciendo la prevalencia de factores de riesgo.



Entre esos factores de riesgo la OPS citó el consumo de tabaco, las dietas deficientes en frutas y verduras y altas en carne roja y procesada, el consumo de alcohol, la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad y la exposición a carcinogénicos en el lugar de trabajo.