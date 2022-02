Biden promete cerrar el gasoducto Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este lunes "poner fin" a la construcción del oleoducto Nord Stream 2 para abastecer de gas ruso a Europa si Moscú asalta a Ucrania.

"Si Rusia invade -eso significa tanques o tropas cruzando la frontera de Ucrania nuevamente- entonces ya no habrá más un Nord Stream 2, le pondremos fin", dijo Biden en una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz.

Sin embargo, preguntado al respecto, Scholz evitó confirmar expresamente si está dispuesto a suspender los permisos para el gasoducto en caso de que Rusia invada Ucrania, como temen Estados Unidos y sus aliados europeos.



"Estamos actuando juntos. Estamos absolutamente unidos y no tomaremos pasos diferentes. Tomaremos los mismos pasos, y serán muy, muy duros para Rusia, y ellos lo entenderán", aseguró Scholz.



Ambos anunciaron que habían acordado un paquete de "fuertes sanciones" que impondrán a Rusia si ataca Ucrania, pero Scholz se resistió a citar el gasoducto entre las consecuencias económicas preparadas para Moscú, a pesar de las preguntas de los medios.



Sí que insistió en que la respuesta de los miembros de la OTAN será "unánime" en cuanto a las sanciones.



Por otro lado, recalcó que sólo un cuarto de la energía que Alemania utiliza está ligada al gas y solo parte de ese gas procede de Rusia, porque una gran proporción proviene de Noruega y los Países Bajos.



Pese a esa falta de concreción por parte de su aliado, Biden insistió en que la relación con Alemania no se ha debilitado, y que "no hay dudas sobre la alianza" bilateral.



"No hay necesidad de recuperar la confianza. (Alemania) Tiene la completa confianza de los Estados Unidos", subrayó el mandatario estadounidense.



La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística.



Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento".