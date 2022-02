Antonio Parada tiene refugio político provisorio en Brasil y su abogado ve 'inviable' la extradición

Antonio Parada, principal investigado en el caso ítems "fantasmas", cuenta con un refugio político provisorio en Brasil y mientras se encuentre bajo esa condición, la solicitud de extradición que busca Bolivia es "inviable", aseguró su abogado Tiago Bana.



El jurista aseguró que el Gobierno de Brasil le concedió el refugio a su defendido debido a que cumplió con todos los requisitos que se requiere y además porque ingresó al vecino país de manera legal.



"Antonio Parada Vaca pidió refugio político al Gobierno brasileño y al obtener un refugio provisorio impide la extradición de acuerdo con el tratado internacional que Brasil y Bolivia tienen", señaló Bana.



Parada se encuentra actualmente en la prisión de máxima seguridad de Campo Grande, en el estado fronterizo de Mato Grosso del Sur con fines de extradición, sin embargo, este trámite todavía no habría sido formalizado por Bolivia.



Bana aseguró que el acuerdo internacional entre Bolivia y Brasil impide la extradición de las personas que se encuentren con refugio provisorio como en el caso de Parada a quien se encuentra bajo esa condición desde del 23 de diciembre del pasado año.



Según el abogado, la detención de su defendido no fue regular y ahora busca que pueda obtener su libertad "cuanto antes" debido a la figura legal con la que actualmente se encuentra en Brasil.



"Él (Antonio Parada) tiene un refugio provisorio y entonces luego ingresará en un proceso para la condición de refugiado político definitivo (para) que pueda permanecer en el país, mientras se encuentre en proceso de refugio, la extradición, es jurídicamente inviable", insistió.



En pasados días una comisión de legisladores bolivianos fue hasta Corumbá para dar seguimiento a la situación de Parada en busca de su extradición para que rinda cuentas por su implicación en la creación en la creación de al menos 800 ítems "fantasmas" en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.



Para el abogado esa es una señal de "persecución política" en contra de su defendido. Advirtió además que en caso de retornar a Bolivia sospecha que no tendrá un proceso justo e incluso habló de que pueda tener "riesgo de morir" si es encarcelado.



La Fiscalía de Santa Cruz imputó en pasados días a Parada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.