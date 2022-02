Pentágono denuncia incremento de tropas rusas en frontera con Ucrania

Estados Unidos dijo ayer que Rusia sigue reforzando su presencia militar en la frontera con Ucrania, en un momento en que Francia afirma haber recibido garantías del Kremlin de que no habrá más “escalada” de la crisis.



“Hemos seguido observando, incluso en las últimas 24 horas, capacidades adicionales que llegan desde otras partes de Rusia hacia la frontera con Ucrania y Bielorrusia”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, durante una rueda de prensa.



“No vamos a dar cifras concretas, pero siguen aumentando”, añadió, señalando un total de “más de 100 mil” efectivos presentes ahora.



“También vemos señales de que otros grupos tácticos están en camino”, continuó el portavoz del Departamento de Defensa de Defensa estadounidense.



El presidente ruso, Vladímir Putin, “sigue fortaleciendo sus capacidades militares” en la zona, subrayó. “Cada día se da más opciones, cada día fortalece sus capacidades, cada día sigue desestabilizando lo que ya es una situación muy tensa”.

Despliegue de EEUU



El vocero recordó que EEUU no tiene intención de realizar ninguna operación en Ucrania, país no miembro de la OTAN, en tanto los primeros 3 mil soldados estadounidenses enviados para “tranquilizar” a los aliados del flanco oriental de la OTAN comenzaron a desplegarse en Polonia y Rumania.



Podrían participar potencialmente en operaciones de socorro si los ciudadanos estadounidenses que residen en Ucrania se refugiaran en esos países en caso de una invasión rusa, pero eso no debería ser necesario, señaló Kirby.



EEUU ha advertido desde hace varias semanas que no prevé evacuar militarmente a los estadounidenses de Ucrania como lo hizo en Kabul a mediados del año pasado.



Washington acusa a Moscú de preparar una potencial invasión a gran escala de Ucrania a muy corto plazo.

Rusia confía en “avances”



Rusia manifestó ayer su confianza en que haya “avances” en la reunión de los asesores políticos del Formato de Normandía (Rusia, Ucrania, Alemania y Francia) que se celebra hoy, en Berlín con el fin de contribuir a una desescalada de la actual crisis en la frontera ruso-ucraniana.



“Esperamos que la reunión telemática del Grupo de Contacto (de Minsk) y los próximos contactos de los asesores políticos de los líderes de los países del Formato Normandía conduzcan a avances positivos en el proceso de la resolución pacífica de la crisis interna ucraniana”, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova.