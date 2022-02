Crece la tensión en Europa en torno al conflicto en Ucrania

La tensión por el conflicto de Ucrania crece debido a la rígida posición de Moscú, aunque los contactos diplomáticos no cesan.



El Gobierno de EEUU aseguró ayer que no ha visto “ninguna señal tangible” de desescalada por parte de Moscú en medio de las crecientes tensiones por la concentración de tropas en la frontera con Ucrania y el temor de una nueva invasión rusa.



“No hemos visto ninguna señal tangible, real de desescalada (...) Necesitamos que haya desescalada para que avance la diplomacia”, remarcó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, en rueda de prensa.



Poco antes, Washington anunció que inició el proceso para “reubicar temporalmente” su embajada en Ucrania, que cesará sus operaciones en la capital, Kiev, y se trasladará a la mayor ciudad del oeste del país, Lviv, cerca de la frontera con Polonia, “por prudencia”.



Preguntado acerca de los comentarios del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en los que señalaba que hay posibilidades de un acuerdo con EEUU y la OTAN sobre “asuntos clave” de las garantías de seguridad que demanda Moscú, el funcionario estadounidense remarcó su escepticismo.

Si les provocan…



Rusia “no invadirá Ucrania a menos que nos provoquen para hacerlo”, declaró ayer el embajador ruso ante la Unión Europea (UE), Vladimir Chizhov, al periódico británico The Guardian.



“Si los ucranianos lanzan un ataque contra Rusia, no debería sorprenderle si contraatacamos. O si empiezan a matar descaradamente a ciudadanos rusos desde cualquier lugar, en el Donbás o en cualquier otro sitio”, añadió, en referencia a la región del este de Ucrania donde los separatistas prorrusos llevan ocho años luchando contra las fuerzas ucranianas.



Chizhov advirtió que una “provocación” ucraniana podría llevar al Kremlin a actuar.

La ONU advierte que una guerra sería desastrosa

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ayer que una guerra en Ucrania sería “desastrosa” y dijo que ofreció sus buenos oficios para buscar una solución diplomática a las actuales tensiones.



“Estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y las especulaciones sobre un posible conflicto militar en Europa. El precio en sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y global es demasiado alto como para contemplarlo”, aseguró Guterres en declaraciones a los periodistas.



Según el jefe de la ONU, no se debe “aceptar ni siquiera la posibilidad de un enfrentamiento tan desastroso”.



Por ello, sostuvo que es momento de rebajar tensiones y de ver una desescalada sobre el terreno, así como de evitar las “retóricas incendiarias”.



“Mi mensaje es claro: no hay alternativa a la diplomacia”, insistió Guterres, que hoy habló con los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Ucrania, Dmitro Kuleba.



El diplomático se mostró esperanzado por los contactos diplomáticos entre las distintas partes, pero subrayó que es necesario hacer más y que se deben intensificar esos esfuerzos.



“Abandonar la diplomacia por la confrontación no es traspasar una línea, es un salto al vacío”, insistió.