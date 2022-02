Putin asegura que no quiere guerra por Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró ayer que no quiere una guerra por Ucrania, después de semanas de tensiones por el despliegue masivo de tropas rusas.



“¿Lo queremos (una guerra) o no? Por supuesto que no. Por eso presentamos nuestras propuestas para un proceso de negociación”, dijo en una conferencia de prensa junto al canciller alemán Olaf Scholz.



Al margen, Scholz afirmó que la retirada de algunas unidades militares de Rusia de las fronteras de Ucrania es una buena señal, pero debe haber más para rebajar la tensión.



“Que ahora escuchemos que algunas unidades serán retiradas, es una buena señal. Esperamos que haya más”, afirmó Scholz en una rueda de prensa conjunta tras reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante unas tres horas.



En su cuenta oficial de Twitter, recién creada hace unos días, el canciller alemán indicó que, según expresó en su encuentro con Putin, tanto en Europa como en Alemania sólo puede haber una seguridad duradera “con” y no “contra” Rusia.



“A todos se nos exige ahora actuar con valentía. Es nuestro maldito deber intervenir en defensa de la paz,” agregó Scholz, que ayer había viajado también a Kiev para entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



La reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz comenzó ayer en el Kremlin, poco después del anuncio de un principio de retirada militar rusa de la frontera con Ucrania.



“Es importante que los problemas se regulen a través del diálogo”, dijo Scholz al inicio de la reunión con Putin. “Está claro, que ahora, en este momento en que ha surgido una situación de seguridad tan compleja en Europa, debemos comunicarnos directamente y agradezco que eso sea posible hoy”, afirmó.



Por su parte, Putin señaló: “Desgraciadamente vamos a dedicar gran parte de nuestro tiempo al tema de la situación en Europa, a la seguridad y a las conversaciones en curso sobre este asunto, especialmente en relación con Ucrania”, según imágenes televisión pública rusa.





Macron y Biden piden verificar repliegue ruso

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de EEUU, Joe Biden, coincidieron ayer en que el anuncio del repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania es una señal alentadora, pero apuntaron que se debe verificar y hay que ser prudentes.



La conversación entre Macron y Biden, la cuarta que mantienen en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania, sirvió para constatar su opinión de que hay que “tomar nota de esas medidas”, “evaluar la calidad de ese anuncio” y “comprobar su alcance y significado”, indicaron fuentes del Elíseo.



Fue el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien habló ayer del repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania, pero matizó que no es una reacción a la “histeria” de Occidente, sino que estaba programado.



“Buscamos una salida a la crisis y para ello hay que comenzar en alguna parte. Un buen comienzo es la reducción del dispositivo militar. Hay que construir la salida de la crisis a medida que avanzan las cosas”, indicaron las fuentes francesas.



Subrayaron que se deben comprobar las intenciones del mandatario ruso, Vladímir Putin, porque “todavía pueden pasar muchas cosas”, hace falta vigilancia y una apuesta por la diplomacia.