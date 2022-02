Ucrania pide reunión del Consejo de OSCE sobre actividad militar rusa

Ucrania solicitó hoy una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 48 horas tras la negativa rusa a participar ayer en la reunión convocada para proporcionar información detallada sobre su actividad militar cerca de las fronteras ucranianas.



"Continuamos exigiendo transparencia a Rusia, que se negó a asistir a la reunión de ayer en virtud del Documento de Viena. Ucrania ahora solicita una reunión conjunta del Consejo Permanente de la OSCE y del Foro de Cooperación en materia de Seguridad dentro de 48 horas para analizar más pasos", escribió en Twitter el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.



El pasado domingo la diplomacia ucraniana activó una cláusula de un acuerdo dentro de la organización llamado Documento de Viena que busca favorecer la transparencia en el movimiento de tropas y solicitó una reunión de este mecanismo para el martes para que Rusia diese explicaciones las tropas en las fronteras con Ucrania.



Sin embargo, Rusia se negó a participar en la reunión.



Por ello Kuleba da ahora el siguiente paso para tratar de obligar a Moscú a responder a sus repetidas solicitudes sobre la presencia de más de 100.000 soldados rusos alrededor de Ucrania.



"Instamos de nuevo a Rusia a abordar las preocupaciones legítimas de los Estados miembros y a utilizar las herramientas de la OSCE para reducir las tensiones causadas por sus actividades militares cerca de las fronteras ucranianas", escribió hoy el ministro.



"Las declaraciones sobre una retirada no son suficientes. Necesitamos transparencia y hechos", dijo en referencia al anuncio la víspera por parte de Rusia de la retirada parcial de unidades militares.



Moscú explicó su negativa a participar en la reunión de la víspera al calificarla de "un juego político".



"Si alguien va a jugar algún tipo de juego político, hágalo, pero aún nos tomamos en serio las herramientas de fomento de la confianza y la seguridad y no permitiremos que se utilicen para fines indecorosos", afirmó ayer el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushko.



El diplomático ruso cuestionó a quienes defienden ahora "la pureza del Documento de Viena", pero "no movieron un dedo para iniciar los procedimientos apropiados cuando el Ejército ucraniano bombardeó a su propio pueblo (en el Donbás) y llevó a cabo una verdadera operación militar contra ellos".