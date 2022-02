Boliviano en Kiev dijo a CNN: “Decidimos tomar otra arma, la verdad”

Un boliviano y ucraniano residente en Kiev, Luis Alberto Flores, dijo ayer en entrevista con Fernando del Rincón en CNN en Español que decidió contar la verdad sobre el ataque de las fuerzas rusas a la capital de Ucrania.

El boliviano, residente en Kiev desde hace 17 años, dijo que al quedarse aislado de la capital en su intento por llevar a un lugar “seguro” a su familia y no poder ayudar a sus amigos en la resistencia decidió narrar lo que pasa en la invasión de Rusia a Ucrania.

“Es mi país, yo nací en Kiev y viví en Bolivia, soy mitad, mitad. Vivo en ucrania 17 años, aquí está mi familia, mis amigos, mi hogar, todo lo que he hecho, Ucrania me dio todo lo que soy, aquí he sido reconocido como instructor de artes marciales, como un profesional, aquí he creado mi negocio, también voy a defender”, expresó.

Dijo que al quedarse fuera de la ciudad porque se destruyó un puente: “No tengo la posibilidad de ir a agarrar un arma y ayudar a mis amigos, defender mi casa. Pero yo junto con mi hermano tomamos la decisión de tomar otra arma: la verdad. Y lo vamos a transmitir a todo el mundo y le vamos a decir lo que está sucediendo. Eso es lo que podemos, comenzamos en Bolivia y ya llegamos hasta CNN, no sé cuántos canales ya me han entrevistado. Pero estoy seguro que la verdad va salir y que el mundo tiene que saber lo que está pasando”.

Denunció: “Están matando a civiles, están bombardeando barrios de civiles, edificios de civiles, están pisando los autos con personas adentro, están disparando a todo lado. Nosotros nos escondemos en unos refugios de bombas, toda la ciudad, todos mis amigos están en el metro escondidos, mi gimnasio trabajan como refugios en sótanos, tenemos agua potable y ropa caliente. Imagínense lo que estamos pasando, yo alcance a salir de la ciudad, después vino mi hermano, después nos cortaron el puente. Por ahora tenemos provisiones para una semana”.

“No todos tuvieron tanta suerte y poder escapar. Yo no quería salir de la ciudad pero tenía que defender a mi esposa e hija, hice eso”, contó.

“El primer día tenía miedo, el segundo empecé a trabajar, al final del segundo día me hicieron periodista boliviano internacional y ahora en la noche estoy hablando con CNN y seguramente voy a pedir refugio cuando esto se acabe, porque mi cara la están mostrando en todo el mundo, en todos los noticieros, porque está es mi arma, mi arma es la verdad”, expresó.