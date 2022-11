Tras marcha por el Censo, Uagrm advierte con radicalizar medidas de presión

Docentes, administrativos y estudiantes participaron este lunes de la "Gran Marcha de Marchas" que llegó hasta el Cristo Redentor en Santa Cruz, donde el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, advirtió que si es que el Gobierno no fija la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2023 entonces radicalizaran sus medidas de presión.



Vargas dio a conocer las determinaciones del Comité de Movilizaciones, entre las que destacan el respaldo al rector Vicente Cuéllar y al equipo técnico que se encuentra en la mesa técnica reunida en Trinidad, Beni, para defender la propuesta cruceña por el censo.



"En caso de no tener respuestas inmediatas, significa desde mañana, radicalizaremos nuestras medidas y vamos a hacer vigilias en los lugares, en las instituciones de este gobierno nefasto, vamos a asistir a hacer vigilias porque queremos hacernos escuchar", señaló Vargas,



Asimismo, anunció que no se permitirá más cercos a Santa Cruz que atenten contra la salud y la seguridad alimentaria de los cruceños, de repetirse ese panorama, advirtieron con ir levantar esa medida para hacer respetar esa tierra.



"Los vamos a sacar, como universitarios nos vamos a hacer respetar, no permitiremos más cercos", afirmó.



A esta determinación se suma también el apoyo “moral y material”, al rector Vicente Cuellar y a los técnicos del Comité Interinstitucional, que se encuentran en Trinidad, Beni, donde está instalada la mesa técnica del Censo.



Finalmente definieron declararse en estado de emergencia y movilización permanente en la lucha por el censo y llamaron a otras regiones del país a sumarse a la medida.