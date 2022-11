Rusia obstaculiza la acción contra el cambio climático, dice Zelenski en la COP27

El planeta "no puede permitirse ni un solo disparo", declaró el martes el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en un discurso videograbado que fue difundido en la cumbre de líderes de la COP27.



Con su agresión, Rusia ha impedido al mundo llevar a cabo "acciones colectivas" contra el cambio climático, añadió.



"Para algunos el cambio climático es solo retórica, márketing, pero no una verdadera acción. Son los que impiden la aplicación de objetivos climáticos", declaró el presidente de Ucrania.



"Son los que, en su oficina, se ríen de aquellos que luchan para salvar la vida del planeta, mientras que en público apoyan la acción por la naturaleza", explicó.



"Son los que lanzan guerras de agresión mientras que el planeta no puede permitirse ni un solo disparo, porque necesita una acción colectiva", insistió el jefe de Estado ucraniano en su mensaje, pronunciado en inglés.



"No puede haber política climática eficaz sin paz en la Tierra, porque las naciones solamente piensan en protegerse a sí mismas de las amenazas que ha provocado en particular la agresión rusa", añadió, en alusión a las crisis alimentaria y energética.



Zelenski denunció la destrucción de bosques ucranianos desde la invasión rusa a finales de febrero, y pidió al mundo que apoye la creación de una "plataforma mundial para evaluar el impacto de las acciones militares sobre el clima y el medio ambiente".