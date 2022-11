El MAS prevé descartar proyectos de censo 2023 y aprobar escaños

A un mes del paro indefinido en Santa Cruz, no se prevé una solución inmediata como se había anunciado con la aprobación de una ley de censo. Existen tres proyectos que se encuentran en la Comisión de Constitución de Diputados, dos presentados por la oposición que piden empadronamiento en 2023 no tienen apoyo del MAS; en tanto, el documento del partido azul, que no habla sobre la fecha, pero sí de la redistribución de escaños sería la que se apruebe.

El sábado, el Comité Interinstitucional cruceño y asambleístas opositores cerraron filas para exigir censo en octubre 2023, aspecto que fue desahuciado por el presidente de Diputados, Jerjes Mercado, el ala evista y los renovadores.

“Me parece una postura intransigente, porque en las comisiones técnicas ya se ha demostrado que no es factible hacerlo antes. Me parece una postura fuera de lugar”, dijo Mercado a Bolivia TV al ser consultado sobre la posición del Comité Interinstitucional.

Agregó que las preguntas del último cabildo de 13 de noviembre no tuvieron relación con censo 2023, por el contrario, se enmarcaron en lo que refiere el DS 2824, que establece el registro ciudadano nacional el 23 de marzo de 2024.

Proyecto del MAS

El documento que el bloque renovador del MAS presentó no trata sobre “elevar a rango de ley del DS 4824”, refiere que con base a los resultados del proceso censal del 23 de marzo 2024 se realizará la “redistribución de escaños legislativos”.

La diputada proyectista Deysi Choque, del MAS, confirmó este extremo al indicar que no se trata de ratificar fecha del censo, sólo de asegurar la distribución de los escaños con una ley complementaria.

Fuera de debate

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, en la red Erbol, ratificó su posición que la fecha del censo no está en debate, toda vez que ésta ya fue fijada por un decreto supremo.

“Normativamente no se puede hacer eso (cambiar fecha del censo), porque estamos tratando de un régimen competencial, pero sí podemos, bajo otra redacción, garantizar la preocupación de todos los sectores movilizados con la redacción del articulado único que también ha sido presentado por la bancada de Santa Cruz del MAS (redistribución de escaños)”, aseguró Jauregui.

Mal inicio

El jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, aseguró con esta posición “no se ve auspicioso”.

“Voy a empezar diciendo que aquí nos sentamos en esta mesa, pero solamente vamos a discutir en torno a lo que yo pienso y yo digo, creo que es el peor camino y la peor forma de iniciar y dar señales que la ciudadanía está esperando de parte de la Asamblea”, dijo en Erbol.

Ala dura del MAS no apoyará proyectos

El ala dura o evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) adelantó que no apoyarán una ley del censo, debido a que ya existe un decreto supremo que establece la fecha de realización de la consulta nacional, además de sostener que hay disidentes que pactaron con la oposición.

“Los diputados del MAS que somos leales a nuestro instrumento no nos vamos a prestar (a votar por la ley del censo), quizás algunos disidentes que han hecho acuerdos con la oposición, con Creemos, ahora tienen que pagar esos favores”, dijo la diputada Gladys Quispe, identificada como evista.

Sin embargo, el presidente de Diputados, Jerjes Mercado, aseguró que se aprobará la normativa en esta jornada y que se viabilizará en el Senado.