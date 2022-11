Ocho muertos al caer una avioneta en una zona residencial de Colombia

Ocho personas murieron este lunes cuando la avioneta en que viajaban se estrelló en una zona residencial de Medellín, al noroeste de Colombia, informaron autoridades locales.



La aeronave "cubría la ruta de Medellín con el municipio de Pizarro en el departamento de Chocó (oeste), es un vuelo de unos 25 minutos, tenemos reporte de seis pasajeros y dos tripulantes fallecidos", declaró a medios Daniel Quintero, alcalde de la ciudad de casi 3 millones de habitantes.



Uno de los muertos es el gerente del Grupo San Germán Express, que operaba la nave siniestrada. Todavía no se han registrado víctimas en el barrio de clase media alta Belén Rosales donde ocurrió el accidente.



"Yo inmediatamente veo como algo súbito, como una sombra (...) inmediatamente (después) subió como una llamarada de cinco metros del techo de la casa hacia arriba y después una nube condensada de humo negro", dijo Jorge Armando Figueroa, vecino del lugar donde cayó la avioneta.



Videos difundidos por la alcaldía de la segunda ciudad más poblada de Colombia muestran a bomberos apagando el incendio y un grupo de socorristas removiendo escombros de una edificación parcialmente destruida.



Según Quintero "el avión se partió en tres partes" y "seis edificios fueron impactados", por lo que las autoridades hacen un "análisis estructural" para determinar riesgos de derrumbe en las viviendas afectadas.



La autoridad aeronáutica del país indicó en un comunicado que un equipo de investigadores "se desplaza al lugar de los hechos para recoger evidencias que permitan determinar las causas del accidente".



"Terrorífico"



Más temprano el alcalde de Medellín había informado de la colisión en Twitter, con un texto que acompañó de un video en el que se ve una columna de humo negro saliendo en medio de casas y edificios.



"Este avión al momento del despegue muestra una falla en un motor, el piloto lamentablemente no alcanza a mantener el avión en vuelo y colisiona en este sector" del occidente de la ciudad, detalló Daniel Quintero vestido de casco y chaleco amarillos en el lugar del accidente.



La zona donde cayó la avioneta es aledaña al aeropuerto Olaya Herrera, el segundo más grande de la ciudad, destinado principalmente a cubrir rutas locales. Doce vuelos, entre salidas y llegadas, han sido cancelados por el accidente, de acuerdo al aeropuerto.



"Eso fue terrorífico. Yo me estaba dando una ducha y lo que yo sentí fue que cayó algo pesado (…) eso fue de pánico", aseguró Elena Mejía, residente de Belén Rosales.



En 2016 un avión que transportaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense se estrelló en las montañas cercanas a Medellín, dejando 71 muertos de las 77 personas a bordo.



El siniestro ocurrió cuando la aeronave, que salió de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, estaba próxima a aterrizar en el aeropuerto internacional colombiano de Medellín, donde el equipo debía disputar la final de la Copa Sudamericana ante el local Atlético Nacional.



Entre las víctimas fallecieron 19 jugadores del Chapecoense y 14 de la comisión técnica.



El departamento de Chocó, hacia donde se dirigía la avioneta este lunes, es una zona selvática de la costa del Pacífico que tiene difícil acceso por carretera.



Medellín es la segunda ciudad más visitada por turistas en Colombia, detrás de Bogotá y por delante de la caribeña Cartagena.