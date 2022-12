Cientos de turistas varados en Machu Picchu por protestas en Perú

Cientos de turistas extranjeros quedaron varados este miércoles en la zona de la célebre ciudadela inca Machu Picchu luego de la suspensión de los trenes por las protestas contra la nueva presidenta Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado.



Los visitantes están inmovilizados en el poblado de Aguas Calientes, al pie de la montaña sobre la cual se levanta la joya del turismo peruano.



"Estamos ahora en Aguas Calientes y no podemos volver a Cusco y salir para otro país por las protestas y estoy con niños, para mí es un problema", dijo a la AFP Gale Dut, una turista israelí.



"Solo quiero ir con seguridad para otro país. El tren de Perú Rail me envió información que no hay tren", agregó.



El servicio de trenes que une la ciudadela de piedra con Cusco, la antigua capital del imperio inca, ubicada 110 kms, es el único medio de locomoción por el cual se puede acceder al lugar más famoso del Perú.



Según la Municipalidad de Machu Picchu unos 779 turistas de diferentes nacionalidades se encuentran varados desde el martes.



"Tenía que salir de Cusco ayer (martes) en tren y tomar un vuelo a Lima para volver a casa, pero ahora no es clara la situación", declaró a la AFP un turista belga que se identificó como Walter.



El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu, se suspendió desde el martes por las violentas protestas que se iniciaron en lunes en Cusco con marchas, ataques a locales públicos e intentos de tomar a la fuerza el aeropuerto internacional.



La compañía suspendió su servicio para priorizar la seguridad de los pasajeros, ante posibles bloqueos en la vía férrea.



Darwin Baca, el alcalde del pueblo de Machu Picchu -cuyo nombre original Aguas Calientes cambió para beneficiarse de la homonimia de la ciudadela inca-, pidió apoyo humanitario al gobierno con helicópteros para movilizar a los turistas de Estados Unidos, México y España del lugar.



Gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas llevcan a cabo un "paro indefinido" en varias regiones del Perú desde el martes reclamando el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.



El colectivo pide también la "inmediata libertad" del expresidente Castillo, quien fue detenido el miércoles por su propia escolta cuando se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.