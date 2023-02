El Carnaval de Rio vibra de nuevo con su amor a la libertad

"Este retorno es la principal alegría para los sambistas", aseguró la brasileña Taiza Marques antes de empezar a desfilar el domingo en el Sambódromo de Rio de Janeiro, que se reencontró con su Carnaval de desparpajo y total libertad tras la pandemia.



Vestida con un delicado sujetador amarillo y piedras verdes, esta guardia municipal, de 30 años, no escondía su emoción: "Vamos a abrir los pases, va a ser el primer impacto para este público grandioso", dijo esta miembro de la 'escola' Imperio Serrano a punto de subirse a una gigante carroza con múltiples cabezas de dragón.



Unas 70.000 almas recibieron con aplausos y vítores el primero de los desfiles que entre domingo y lunes electrizarán la famosa pasarela del Sambódromo. Lo harán al vibrante ritmo de las percusiones y con la asombrosa creatividad de las 'escolas', que durante meses confeccionan con ahínco miles de exóticos disfraces.



"Va a ser un carnaval inolvidable", previó Iaraci Santos, de 64 años. "Desfilo desde los siete años, pero cada vez que entro en la avenida es como si fuera la primera vez. Me dan ganas de llorar", dijo esta enfermera ataviada con una americana blanca y verde, a conjunto con un gorro.



Y es que los brasileños estuvieron este año más impacientes que nunca por celebrar su fiesta favorita después de que la pandemia del covid-19 forzara la anulación de la edición de 2021 y restringiera la de 2022, celebrada excepcionalmente en abril.



Muchos también festejan el fin del mandato del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que recortó fondos para la cultura y menospreció el carnaval.



Su sucesor, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, ha prometido volver a dar alas a la cultura mientras que su esposa "Janja" estuvo presente este domingo en el carnaval de Salvador (noreste), según imágenes difundidas por la prensa local en las que se la ve bailar con una sonrisa de oreja a oreja.



"La felicidad es doble. Con este carnaval podemos celebrar el fin de ese gobierno (de Bolsonaro) y también dejamos atrás los horrores de la pandemia", que en Brasil dejó unos 700.000 muertos, afirmó a Amanda Olivia, de 34 años.



Olivia participará en el pase de la 'escola' carioca Mangueira, en el que también desfilará la titular de Cultura, la cantante Margareth Menezes.



- "Vida y democracia" -Rio celebrará "la vida y la democracia", dijo el viernes el alcalde Eduardo Paes, al entregar simbólicamente las llaves de la ciudad al personaje del rey Momo, un simpático "monarca" que "gobierna" durante los cuatro días de jolgorio.



La alcaldía estima que el Carnaval de Rio, incluido el callejero que volvió a celebrarse plenamente en los barrios de la ciudad por primera vez en tres años, atraerá en total a cinco millones de personas.



En el Sambódromo, 12 "escolas" desfilarán entre domingo y lunes: cada una con varios miles de personas que avanzarán al unísono agitando hasta el último músculo.



Dispondrán de entre 60 y 70 minutos para convencer al jurado de que su "enredo", el nudo temático que cada año eligen, es el mejor en cuanto a letra, percusión, trajes, carrozas y puesta en escena en general.



- "Fiesteros natos" -"Brasil no inventó el carnaval pero el pueblo brasileño se apegó de tal forma a la fiesta (...) que fue al revés: el carnaval inventó un país posible y original", escribió en Twitter el historiador brasileño Luiz Antonio Simas.



Los sondeos actuales confirman esta adhesión: la mayoría de los brasileños son considerados "fiesteros natos" durante el carnaval, es decir, que no se lo pierden por nada en el mundo, según un estudio de la plataforma de tecnología de datos Navegg citado por el diario Globo.



Este año, sin embargo, el del estado de Sao Paulo (sureste) quedó ensombrecido por la tragedia: al menos 26 personas murieron el fin de semana por fuertes lluvias en el litoral norte, que acoge a miles de visitantes durante estas fechas.