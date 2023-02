Jefe de la OTAN expresó "creciente" preocupación por posible apoyo militar chino a Rusia

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, expresó este martes su "creciente" preocupación por la posibilidad de que China pueda apoyar militarmente a Rusia en Ucrania.



"Estamos preocupados en forma creciente de que China pueda estar planificando proporcionar apoyo letal a la guerra de Rusia", dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa en la sede de la alianza militar en Bruselas.



El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, había mencionado durante una entrevista el domingo que China consideraba la posibilidad de abastecer a Rusia con "apoyo letal" para utilización en Ucrania.



En respuesta, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que no tenía evidencias de que ello pueda ocurrir, pero advirtió que el apoyo bélico de China a Rusia sería una "línea roja" en la relación del bloque con el gigante asiático.



Este martes, Borrell insistió que "tenemos que permanecer vigilantes, pero hasta donde yo sé no hay evidencias de que China haya estado haciendo lo que ellos afirman que no están haciendo".



La OTAN ya ha admitido que el volumen de munición y proyectiles de artillería utilizados por las fuerzas de Ucrania es superior a la capacidad de producción de la propia alianza militar, y que por ello se verificaron retrasos en las entregas.



En ese escenario, un posible apoyo material bélico chino a Rusia podría hacer que el soporte de la OTAN a Ucrania quede todavía más retrasado, en un escenario de carrera armamentista.