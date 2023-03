Dictan 36 meses de reclusión preventiva para Pedro Castillo

El magistrado Juan Carlos Checkley Soria decidió ayer que el expresidente Pedro Castillo Terrones continuará en prisión preventiva por otros tres años.

“El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, señala el fallo del juez supremo, confirmando así que el expresidente seguirá purgando prisión.

En diciembre del año pasado, el exgobernante recibió un fallo con el mismo propósito (18 meses) en medio de su investigación por “rebelión, conspiración y abuso de autoridad”. La medida se produjo luego de que este diera un golpe de Estado -el siete de diciembre del 2022- no respaldado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

El pedido no solo comprende al exmandatario, sino también a exfuncionarios de su gestión: Geiner Alvarado (exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Juan Silva (prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones). Los mencionados, comprendidos en una denuncia constitucional presentada en octubre del 2022, les atribuye a los investigados los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.

Previa al fallo

El último martes 7 de marzo, durante la audiencia antes del fallo, Castillo Terrones se presentó a la sesión de forma virtual, desde el penal Barbadillo (Ate), para brindar sus descargos.

“¿Dónde está la presunta organización criminal? Hoy en día se me hace un cargamontón, estoy privado de mi libertad, asumiendo una situación de complot, porque existe una presión mediática. Más que seguro, el señor Otárola debe estar con una hoja en la mano, con un borrador con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi prisión preventiva. En ese marco debo decirle, señor magistrado, que tengo la conciencia tranquila, no le he robado ningún centavo al país”, aseveró el expresidente.

Posterior a ello, acompañado de su abogado Eduardo Pachas, dijo que no existe una red criminal, sino un “cargamontón” en su contra.

De qué se acusa al expresidente peruano

El expresidente de Perú Pedro Castillo, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

La Fiscalía abrió seis investigaciones preliminares sobre Castillo sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno. En mayo del año pasado se emitió una orden de busca y captura contra dos de sus sobrinos, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

Según la Fiscalía, Castillo y su exministro de Transportes, Juan Silva, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.